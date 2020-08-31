831事件｜鄧炳強指有「勢力」散播打死人假新聞　圖危害國家安全

今日是反修例風波中的「831事件」一周年，警務處處長鄧炳強接受《香港開電視》訪問時指，過去一年香港發生不少事，認為某程度上，可能有人想危害國家或香港安全，從而煽動他人、散播「不對的思想」，他以太子站「831打死人」作例子，「相信有啲唔知咩嘅勢力，好想危害國家同香港安全。」

警務處長鄧炳強接受《香港開電視》訪問時指，可能有人想危害國家或香港安全，並以「831打死人」傳言舉例。（香港開電視截圖）

稱「假新聞」已被道破

被問及如何看待現今的警民關係，鄧炳強說，媒體上過去一年，出現了很多「假新聞」、「假消息」，「甚至有部分人想危害國家安全，就一定要打擊警方信譽，要打擊市民對我哋信心。」他又指，隨時間過去，不少「假新聞」已被道破，例如831死人傳言、新屋嶺性侵事件等。

他又指，過去一年香港發生不少事，認為某程度上，可能有人想危害國家或香港安全，從而煽動他人、散播「不對的思想」，例如831死人傳言等，「相信有啲唔知咩嘅勢力，好想危害國家同香港安全。」

去年831事件

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▼8.31太子站事件回顧▼

2019年8月31日，警方速龍小隊為追捕示威者衝入太子站內，在月台及車廂揮動警棍及噴胡椒。（資料圖片／余俊亮攝）

聲稱「和理非」可能認為社會暴力不能持續

鄧炳強指，這個時代較動盪，而過去兩至三個月較平靜，料與疫情、《港區國安法》生效，以及警方執法有關。他說，當有「暴力的人」穿插在和平的人群當中，警方相對較難處理，但近日「和理非」較少外出表態，又指可能「和理非」認為社會暴力不能持續，所以減少出來，增加警方行動部署的選擇。

他又指，不是人人見到警隊都會責罵，「讚嘅人好多」，當他們在街上，會有市民說「辛苦晒、阿SIR加油」。

2019年8月31日，警方速龍小隊為追捕示威者衝入太子站內，在月台及車廂揮動警棍及噴胡椒。（資料圖片／余俊亮攝）

外國制裁對警隊有影響

就外國制裁令海外訓練受阻，鄧承認對警隊有影響，他稱過去警方會去不同國家，參考其他警隊的做法，但他指，香港警隊並非純粹依靠個別地方做交流，而本港亦無阻止外國警務人員來港受訓。

8月10日，近200警員進入壹蘋果大樓搜查。（資料圖片）

派200警搜查壹傳媒因屬第一次

對於為何要出動200名警員搜查將軍澳壹蘋果大樓，鄧指，警員數目多寡，純綷是「行動的考慮」，又指該次行動的目的是搜證，故要有足夠人手，「你都見到，壹傳媒集團地方好大，好多層樓、每層好大，我哋未入過去，唔知個情況係點。」他重申，警方不是針對採訪材料，而是其他文件，又指當日該新聞機構亦有直播，並稱該直播「好激動」，「面對好激動嘅人，平日一個同事可以處理到嘅嘢，可能都要多啲同事先處理到。」

他又指，已「大膽」使用不少新的宣傳方法，例如Facebook、Instagram、微博等，又嘗試接觸不同群組，如少數族裔、教師等。他形容，現時情況較「感情用事」，警方較難像以前般接觸學校，故利用校長、家長教師會等，作為警方重回校園的第一步。