外傭群起指控遭虐待　印傭控男僱主強姦　懷孕後被女僱主要求墮胎

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-06-29 14:24

外傭被虐風波仍未止息，繼續早前菲律賓女傭Eden被掌摑、虐打，印傭Ina被男僱主用釣魚工具襲擊受傷外，亞洲移居人士聯盟今日（29日）召開記者會，再有3名外傭講述各自被虐待、性侵的經歷。 24歲印傭Putri向亞洲移居人士聯盟遞上證詞，指今年2月自己在為元朗一對夫婦工作時，不僅每日要工作18-19小時，更遭到男僱主性騷擾及強姦，其後被發現懷孕後，被女僱主要求墮胎。另有25歲印傭Selly，亦指控遭到男僱主性侵犯、被女僱主虐打，自己超時工作，向中介投訴時，被要求簽署與男僱主調解，並與男僱主簽署合約，男僱主承諾不再性侵犯，Selly則承諾不向女僱主告發，惟其後性侵未有停止。另外，與Ina同一僱主的印傭Uun亦出席記者會，表示自己被要求超時工作，疫情期間被禁止在休息日出門。

亞洲移居人士聯盟今日（29日）召開記者會，再有3名外傭講述各自被虐待、性侵的經歷。（袁澍攝）

24歲外傭遭男僱主性侵 懷孕後被要求墮胎

24歲印度外傭Putri 2019年9月抵港，為首個僱主工作時，因為疫情流行，因而從未放假。而為第二位家住元朗的僱主工作期間，遭到了性騷擾和性侵犯。

僱主家中只有一房間，夫婦二人居住，而Putri則被要求睡在客廳梳化上，等待僱主看完電視後才能休息。Putri指每日5時30分起床，需要工作到午夜12時才可睡覺。

Putri被女僱主要求為男僱主按摩，經常被男僱主摸胸部及私處，今年2月10日凌晨3時，男僱主趁Putri睡覺時，握抓其胸部，並試圖強暴她，遭到Putri反抗未有成功。第二日，男僱主再2度強暴Purtri。事後，她要求睡在天台，僅獲發兩張被氈。

Putri其後向中介公司，表明不想在此處繼續工作，但中介公司要求她留下完成合約，指她已經沒有機會再換僱主，否則會被送回印尼。為了家鄉的女兒，她惟有啞忍。

然而一個月後，Putri身體不適，女僱主帶她看醫生後發現她已經懷孕，當知道是自己的丈夫強姦Putri後，竟命令Putri 做終止懷孕的手術，否則會被送回印尼。4月25日，她在放假時，聯繫外勞事務中心求助，並在5月9日向屯門警署報案，案件正在調查中。

Selly曾遭男僱主性騷擾，現正準備報警。（袁澍攝）

印傭遭男僱主性騷擾

類似經歷的還有25歲印尼外傭Selly ，她說自己除了每天工作17-18小時之外，還經常被女僱主罵哭，女僱主並扯其衣褲、打她的頭部。男僱主其後有安慰她，Selly曾以為男僱主是同情她。但沒多久男僱主經常親吻、攬抱她，有時亦會摸其臀部，做這些性侵行為時，男僱主告訴她女僱主正在樓上。

中介建議和解 印傭被要求簽下不告發合約

經歷這個情況有3月之久，今年4月，Selly向中介公司投訴，要求換僱主。然而中介公司卻表示，如果她想換僱主，就要先返去印尼。最後中介公司要求她同僱主調節，二人簽署條約，男僱主承諾不再性侵犯她，而她則不可以向女僱主告發事件，同時要刪除所有錄影證據。然而6月14日，男僱主再次尾隨她進入浴室，性騷擾她。她不敢呼叫，害怕男僱主會扭曲事實。而之後，男僱主故技重施，多次親吻、攬抱她，在她腹痛時嘗試除去她衣物等。Selly其後向外勞事務中心求助，她表示有保留證據，正在考慮報警。

Uun 疫情期間被僱主要求不准在休息日出門。（袁澍攝）

外傭超時工作普遍 團體呼籲政府關注

27歲的Uun是早前被虐打的外傭Ina的朋友，二人一起在同一個僱主家中工作。她每天9時開始工作，一直到夜晚12時睡覺，並且在疫情期間不被允許在休息日外出，但僱主則經常在家中舉行派對。

亞洲移居人士聯盟發言人Sringatin說，強烈批評香港政府為能保護37,000名移工，默許虐待發生。她強調移工也是香港一部分，不是奴隸。現時除Selly之外，所有受虐者都已經報警求助，其中Eden僱主已經被拘捕保釋中，而Uun和Ina今日會再去落口供，Putri的案件正在調查中。幾位外傭現時都有合適的居住安排。

外勞事務中心社會關係主任唐曉昕表示，曾有調查發現2020年受虐待外傭個案上升2.8%，性侵犯增加3倍，而九成以上都有超時工作的情況，呼籲港府關注。

外勞事務中心社會關係主任唐曉昕表示，曾有調查發現2020年受虐待外傭個案上升2.8%，性侵犯增加3倍，而九成以上都有超時工作的情況，呼籲港府關注。（袁澍攝）