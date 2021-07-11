新冠肺炎・7.11｜停機坪搬運工染變種病毒　機場全部員工強制檢測

撰文： 勞敏儀 朱海棋 孔繁栩 陳淑霞 黃詠榆 黃偉倫 袁澍 黃穎津 雲嘉晉 最後更新日期： 2021-07-12 00:43

本港新冠肺炎疫情死灰復燃，衞生防護中心今日（11日）公布，新增一宗源頭不明個案，確診患者為50歲的男機場停機坪搬運工。他沒有病徵，居於黃大仙金鳳街1-3號，前日因工作地點接受強制檢測，當局發現其樣本呈陽性，並帶有L452R變異病毒株。他本月初已經種一劑復必泰。政府昨晚圍封他所住的大廈，全幢住戶須接受強制檢測，與他同住的數名居民被送往檢疫。 當局已追蹤到90多名密切接觸者，將會全部送往檢疫中心。此外，機場員工亦要再接受強制檢測，以防有隱形傳播。

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強制檢測食肆｜涉確診機場工人 黃大仙爭鮮、銀咖哩、大家食上榜

【23:49】在機場擔任搬運工的50歲男子周日（11日）確診，並帶有L452R變異病毒株，列為源頭不明個案，本地「零確診」又斷纜。政府晚上公布強制檢測公告，有5個處所上榜，其中4個與該名男子有關，當中3個地方為食肆，全部位於黃大仙區，分別為黃大仙中心南館地下的「銀咖哩」、新光中心2樓「爭鮮迴轉壽司」、銀鳳街8號「大家食」，曾到訪人士須最遲於本周二（13日）檢測。

另外，衞生防護中心的進一步調查下，早前一宗曾於香港居住、涉及L452R變異病毒株的非本地確診個案，曾到尖沙咀中心「Wooloomooloo Steakhouse」，該處都列入強制檢測。

▼7月10日，中山紀念公園體育館復必泰疫苗接種中心出現人龍▼

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新冠疫苗｜今日打針及預約人數同跌 累計10萬青少年已接種

【23:09】本港新冠肺炎疫苗接種計劃自2月開展以來，今日（11日）踏入第136日。政府今日公布，截至晚上8時的過去24小時，共有約5.5萬人接種疫苗，本港已經接種一劑疫苗的人數有259.1萬人，已接種2劑疫苗的人數有180.4萬人。接種首劑疫苗的人數已佔38.1%，當中10萬名12至19歲青少年已打疫苗，最多則是中年居民。

變種病毒｜輸入個案攻破社區零感染 機場及檢疫酒店成最大威脅

【22:39】本港今日（11日）新增一宗帶變種病毒確診個案，患者是一名機場搬運工人，感染源頭不明，為近半個月內第二名染疫的機場員工。回顧近一月來，與輸入相關的個案，一再令社區零感染打破，除了機場地勤，還有檢疫酒店清潔員，病毒基因都與入境患者相同，可見輸入個案為社區帶來風險，衞生署正分柝確診機場搬運工人的病毒基因。帶變種病毒的天水圍天盛苑三母女，更是至今源頭不明。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，病毒有時防不勝防，尤其Delta病毒的傳染性是普通病毒的雙倍，她呼籲市民盡快接種疫苗。

確診機場搬運工曾幫襯 深水埗英姐髮型屋照營業 街坊：早知唔嚟

【19:31】50歲機場停機坪搬運工今（11日）證實確診，並驗出L452R變種病毒，連續33日本地「零確診」斷纜。衞生署衞生防護中心公布，患者曾於前日（9日）到訪深水埗英姐髮型屋剪髮，記者於下午到場視察，髮型屋仍如常營業，且生意不俗，短短約45分鐘內已有5至6人光顧。有街坊得悉有顧客感染即時轉身離開，亦有顧客坦言擔心，「早知唔嚟住。」

位於深水埗九江街132號的英姐髮型屋，今日照常營業，有顧客排隊，亦有男士帶同幼子剪髮，有顧客在店外等侯期間，脱下口罩吸煙。（陳淑霞攝）

【16:50】張竹君指，患者於7月1日在彩虹道接種中心打第一針，但當日同場打針市民不需要強制檢測，「因為打針都係戴口罩，唔似一般餐廳、一齊返工嘅人，有機會要除口罩。」

【16:40】李立業指，截至今早9時，仍有50名病人在公立醫院及臨時醫院留醫。

張竹君指，由於患者打了第一針後未夠14天，相信未有足夠效力，但未知打針時已感染抑或仍是潛伏期。

今次患者與#11902、即早前染疫的機場地勤工，只曾一起於6月5日在機場同一家「啟翔二」員工餐廳出現，「但如果係喺嗰度互相感染，時間上隔太耐，而且6月29日檢測時呈陰性。」

曾於6月20日至7月10日在香港國際機場一號客運大樓工作人士，須接受強制檢測。（資料圖片）

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業，一同出疫情記者會，交代最新情況。

張竹君指，截至今日凌晨零時 ，過去24小時新增一宗確診個案，是一名50歲男子，CT值19(即病毒量較高)，證實是帶有L452R變種病毒株。他居於黃大仙金鳳街1至3號，上址亦有劏房，多人列密切接觸者都要送檢疫中心，早前已打第一針復必泰。

他於機場禁區60號工作，主要在飛機下負責搬運行李與貨物，一般不會接觸機組人員或乘客， 工餘會在休息室，但就不認識早前已確診的個案(#11902)。

他在傳染期和潛伏期，去過的地方都會發出強制檢測公告，包括沙田廣源邨麥當勞、黃大仙中心美心MX、銀咖哩、新光中心爭鮮壽司，沙田一葉小廚、環鳳街大家食。他亦曾到過海洋公園及深水埗英姐髮型屋。

停機坪搬運工確診 曾到深水埗剪頭髮 黃大仙銀咖哩等食肆須檢測

張竹君指，大約有90多人會檢疫，包括同住家人、同枱食飯的人、劏房住客、一同工作人士及髮型師等。她特別提到，機場已有第二宗個案，懷疑機場內有沒有隱形傳播，因為他們較常接觸外來人士，故會要求機場工作人員，只要在6月20日至7月10日都曾出現，均須強制檢測。

【16:00】帶有變種病毒的機場停機坪搬運50歲男工人今日（11日）確診，新翔（香港）有限公司證實是其員工，又稱他無跟機組人員及乘客直接接觸及交流，工作時一直戴口罩，其工作範圍已徹底清潔。

帶變種病毒機場男搬運工 任職新翔公司 無跟機組、乘客直接接觸

【11:47】消息稱，機場搬運工確診，屬源頭不明，連續33日本地「零確診」斷纜。對上一次有本地個案是6月7日。

50歲男機場搬運工初確診 9日前打首劑疫苗 黃大仙居所圍封強檢

【07:04】政府清晨發聲明，指已完成黃大仙「受限區域」（即黃大仙金鳳街1-3號）強制檢測行動，截至早上凌晨零時，28名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

強制檢測｜黃大仙金鳳街1-3號解封 28名居民受檢測 無確診個案

強制檢測｜機場搬運工曾到七地方 黃大仙、沙田、海洋公園上榜

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼

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強制檢測｜染變種病毒機場地勤及清潔工曾到9處所 需最遲周日覆檢

▼7月10日，中山紀念公園體育館復必泰疫苗接種中心出現人龍▼

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昨日總覽：新冠肺炎・7.10｜機場搬運工初確診變種病毒 黃大仙住所圍封檢測

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