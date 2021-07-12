社福機構高層要宣誓？　羅致光：與外判合約工做法接近

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-07-12 15:04

立法會福利事務委員會今日（12日）開會，有議員關注政府會否要求社福機構的高層，亦要如公務員般宣誓，效忠特區及擁護《基本法》。 勞福局局長羅致光回應指，由於機構不止與政府合作，整體或只用很少政府資源，故在《國安法》前提下，處理手法與食環署、房屋署的外判合約工接近。 另外，整筆撥款檢討歷時四年，報告近日出爐。對於一直以來「肥上瘦下」的爭議，羅致光認為淪「口號式說法」，又指部分機構高層需管理2,000名員工，薪金不算高。

議員關注政府會否要求社福機構的高層，亦要如公務員般宣誓，效忠特區及擁護《基本法》。（資料圖片）

小組成員之一、工聯會陸頌雄議員在會上表示，歡迎檢討人手編制的建議，但認為報告主要監控質素外 ，建議應將更多機構納入一筆過撥款制度，如「愛國愛港」的慈善機構，「到底要儲幾多業績先入到去?」他又問及，目前機構接受公帑提供服務，會否要求社福機構高層須如公務員般接受宣誓，效忠特區及擁護《基本法》。

羅致光回應指，將來不排除更多新服務，都會變成整筆撥款。至於坊間仍有稱號叫「資助機構」，是一個歷史描述，現時所有服務實際是政府認可提供的公共服務，透過外判給機構進行，服務提供者不止與政府合作，故整體或只用很少政府資源，認為《國安法》的前提下，處理做法與食環署、房屋署的外判合約接近。

勞福局局長羅致光回應指，由於機構不止與政府合作，整體或只用很少政府資源，故在國安法前提下，處理手法與外判合約接近。(資料圖片)

羅致光：「肥上瘦下」淪口號式說法

對於整筆過撥款的安排，一直以來被指「肥上瘦下」的爭議，羅致光認為是淪「口號式」說法，以往社會或關注某些高層薪金較高，但相關機構管理人數或多達2、3,000人，薪金相比公務員架構並不算高，更認為在整筆撥款制度下，機構多聘了人手。

對於「肥上瘦下」的爭議，羅致光認為淪口號式說法。（資料圖片）

田北辰：年薪過300萬元在商業都不常見

實政圓桌田北辰則認為，「肥上瘦上」是一個議題，以從商角度推算，「管2,000人，年薪過300萬亦非常見。」他促政府加強監管。羅致光解釋，目前高層薪金不可優於政府安排，又稱若以成本計算，不是以薪酬直接比較，沒發現高層有優於政府安排，檢視過程亦會衡量機構工作量。

福利事務委員會主席蔣麗芸質疑，目前業界會否「出手低」，擔心僧多粥少，甚至出現「8,000蚊都有人做」。羅致光回應說，相信機構薪金太低，請人會有困難，亦末聞相關情況，蔣麗芸隨後反駁其「離地」。