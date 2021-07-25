疏忽照顧可損兒童腦神經　兒科醫生籲學校及鄰居留意蛛絲馬跡

本港每年有近千宗虐兒個案，身體虐待及性侵犯佔比例最高；但「虐兒偵探」醫生陳鳳英相信，未被發現的大多數個案屬疏忽照顧，跡象極不明顯。「如果將資料分散睇，係永遠都唔會搵到受虐小朋友。」教職員可能發現孩子經常遲到缺席、衣衫襤褸；而鄰居亦不難發現個別鄰里家庭特別骯髒甚至發臭。

陳鳳英指，疏忽照顧是不少身體虐待個案的先兆，可致嚴重後果，例如破壞受虐童的腦部神經。如有懷疑情況，市民可致電社署保護家庭及兒童服務課熱線。



據社署資料，本港去年錄得940宗虐兒個案，身體虐待佔四成，性侵犯佔逾三成三，疏忽照顧佔兩成一。（社署網站）

據社署資料，本港去年錄得940宗虐兒個案，身體虐待佔四成，性侵犯佔逾三成三，疏忽照顧佔兩成一，整體數字較往年略低不足一成，比例相若。

中大兒科學系榮譽臨床副教授、威爾斯醫院兒科副顧問醫生陳鳳英表示，數據比例未必能反映實況，因身體虐待會構成傷痕，較容易讓外界發現。她相信社區大多數虐兒個案屬疏忽照顧，不過跡象難尋，未被揭發。

當照顧者的生活需要、心理健康、金錢支援或管教方式極不理想，便可構成疏忽照顧，亦是不少嚴重虐兒的早期徵兆。較常見的個案是吸毒家庭，父母傾盡金錢買毒品，日常習慣顛倒，失去照顧能力。

陳鳳英認為，疏忽照顧需要不同單位同步發現。學校情況較為顯眼，教職員可能發現小朋友經常遲到、無故缺席、交不到通告和費用等。外表方面，受虐兒童容易衣衫襤褸、保暖不足和指甲捆邊， 「有小朋友返學幾年無試過戴皮帶，都有小朋友冬天返學著夏天衫。」常見他們的身軀異常瘦弱，「見過小朋友返學會搶同學食物，後來先知佢係無早餐食。」

而鄰居亦不難發現個別住戶家居混亂骯髒，有很多蟑螂或老鼠、外賣盒、濕衣物等，或者飼養很多動物，反映住戶精神或有問題。

當兒童接觸家庭不幸經驗，譬如虐待、父母離異、家人吸毒或有精神病等，腦神經系統發展會被破壞。虐待情況愈多，損害愈嚴重。更可怕是，腦神經在幼兒階段已能受損，不需要記得任何經歷。

當腦部缺乏神經線，便可影響兒童日後的活動和社交發展。陳鳳英舉例說，他們在青少年階段較多吸煙、吸毒、有頻繁性行為等；而年長時較容易患長期疾病，如心臟病及哮喘，原因未明。

陳鳳英希望喚醒不同崗位的人士，如發現孩子不對勁，應該相應單位反映，並集合所得資料。如有懷疑情況，市民可致電社署保護家庭及兒童服務課熱線。