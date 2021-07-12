稱遭父性侵少女庭上改口　揭父疑趁探監　以手勢口型指示家人干擾

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-07-12 18:25

13歲少女在母親陪同下報警稱遭父親強姦，惟到法庭作供卻推翻說法。法官關心少女福祉，著警跟進，警方經調查後，懷疑少女的5名親人，包括祖父母、父母及叔父，均涉嫌有份阻少女在庭上就被性侵作供。5人因而被控妨礙司法罪名，他們否認控罪，案件今(12日)在高等法院開審。庭上透露，少女的父親疑在還柙候審期間，多次趁家人探望時，疑以手勢、口型、字條等方式，指示家人令事主改變說法。

X母涉把女兒帶走避出庭作證

案中5名的被告均是女事主X的親屬，包括父親（44歲）、母親（42歲）、嫲嫲（67歲）、叔父（39歲）及爺爺（65歲）。父親、祖父母及叔父，被控於2018年10月8日至2019年1月23日，串謀妨礙司法公正，即使X在高院刑事案中更改原擬作出的證供。

事主的父及母另被控於2018年10月20日妨礙司法公正，指X的母親和X離開香港，意圖使她們不以控方證人身份在刑事案中作供。

X父涉強姦罪後收柙候審

控方開案陳詞指，13歲的女事主X於2017年由母親陪同下報案，指控遭父親性侵。X父因而被捕，案件提訊後，父親要還押荔枝收押所，案件及後轉交至高等法院處理，而X及其母將以控方證人身份作供。

X庭上突稱無性罪行發生

案件起初定於2018年10月25日審訊，惟審訊前5天，X母曾到荔枝收押所探訪X父，後來X母更在審訊前帶X離港，前往深圳。審理案件的法官及後向X母下拘捕令，X母在兩天後帶X回港後即被捕，惟X母向法官作出解釋後，法官另定審訊日期在2019年1月18日。

審訊期間，代表X父的大狀盤問X，向她指出並無發生所指稱的性罪行，X同意早前的證供是她編造，而最終X父獲釋。

警方接X放學揭祖父母等曾接觸

不過，法官仍下令著警方跟進X與X弟的福利事宜，警方於是去接X放學，惟X卻透露嫲嫲、叔父及爺爺在審訊前如何接觸她。

控方又指，X母、嫲嫲、叔父及爺爺在X父還押期間進行多次探訪，而X父曾與他們談及案件，又用手勢、口型、及字條指示他們令X改證供。

祖父車內發現與案相關片段

同意案情指出，2017年X向警方報案時，聲稱遭父親強姦，而X父即遭以強姦罪被捕，後來X父被控2項強姦罪及5項非禮罪，警方亦在祖父車上的行車紀錄儀發現與案相關的片段。

案件編號：HCCC126/2020