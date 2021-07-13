書展2021｜彭志銘料政治敏感書籍清零　撐政府「反黑暴」書刊大增

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-07-13 09:00

今年書展將於明日（14日）開鑼。次文化堂社長彭志銘稱，有書商被《港區國安法》「紅線」嚇怕，為免惹上麻煩而自我審查，斷言：「今年書展一定唔會有政治敏感書籍，直頭係清零。」

彭預料六四書籍、諷刺時政漫畫、反修例風波圖集等，也不會在書展出現。他認為社會只剩單方面聲音，非常不利文化界發展，指國安法將對業界構成長遠的壞影響。

次文化堂社長彭志銘指，今年國安法執法情況嚴峻，其模糊界線嚇怕不少書商，「以前都話邊啲敏感書要包著着膠袋賣，或者有警告，國安法係乜都無，唔知邊啲算係禁書。」他形容今年的書展參展商皆自我審查，盡力避免惹上麻煩，斷言「今年書展一定唔會有政治敏感書籍，直頭係清零。」

以往書展不乏六四書籍，彭志銘預料此情景將不再復見；而諷刺時政漫畫、批評政府書籍，以及反修例風波圖集等，也不會在書展出現。另一邊廂，彭志銘透露，「藍營」書商正大量出版支持政府及「反黑暴」書刊，準備在書展出售。

田園書屋等近10間中小型書商銷聲匿跡

彭志銘稱，社會只剩單方面聲音，非常不利文化界發展。他慨嘆，本港書展一向享譽國際，是「世界大牌子」，亦是言論自由和出版自由的體現，今年受國安法影響，損失並非一年半載的事，而是長遠的壞影響。

據貿發局資料，2018年書展總參展商達680間，2019年更破紀錄高達686間。去年受疫情影響無法舉辦。綜合書刊館有近10間中小型書商銷聲匿跡，包括田園書屋、柏雅出版社、火石文化有限公司、青雲工作室、明河社出版、出一點文創有限公司、毛記葵涌和釀字工房等。彭志銘稱，田園書屋昔日是書展常客，攤位也不小，今年退戰引起業界人士討論。