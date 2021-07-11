書展2021│最大英文書展殺入香港　創辦人割價95%賣書推無負擔閱讀

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-07-11 08:00

每年七月是香港書展的季節，疫情發生前展場內人山人海、年輕人狂購書本的場面，似是打破了「文化沙漠」的既定印象，但對於全英文書的書展，香港人又是否受落？ 風靡亞洲34 個城市的「大野狼國際書展」，自 2016年起已抵達12個國家、共 34 個城市，在亞洲各地和中東地區巡迴展出，書展今年首度打入香港市場，因應疫情，早前已在網上舉辦首輪最大型英文書展，以高達 95%折扣售價發售逾60000本書，當中包括迪士尼兒童書。其創辦人形容，公司「肩負使命」，營商之餘更著重在全世界推廣閱讀，令所有人都可以無負擔閱讀。

葉添龍指，「大野狼」是一間肩負使命的公司，著重在全世界推廣閱讀，令所有人都可以無負擔閱讀。 （受訪者提供圖片）

以購入庫存書本及大量取貨減低書價

「大野狼國際書展」始於一家位於吉隆坡的小書坊，由馬來西亞葉添龍（Andrew Yap）和黃麗英（Jacqueline Ng）在2006年開始經營，期間他們察覺到亞洲地區有不少愛書之人，因難以負擔書價錯失了學習新知識的機會，因此開始構思降低書價及推廣閱讀的方法。二人將焦點對準書商，透過直接由世界各地的書商大量取貨，或者購入書商庫存過剩的書籍，再以最相宜的價錢售賣給廣大讀者。

他們在2009年於馬來西亞吉隆坡舉辦首場書展，由於書展價格實惠且方便購買，深深吸引了當地讀者，書展亦迅速成為馬來西亞的全國盛事。到了2011年，二人在馬來西亞舉辦首次實體英文書展；2016 年便開始世界巡迴，現時「大野狼國際書展」的足跡已遍及柬埔寨、印尼、韓國、緬甸、巴基斯坦、斯里蘭卡、星加坡、菲律賓、台灣、泰國及阿拉伯聯合大公國，五年間售出逾3000萬本英文書。

疫下面對網上書展及行政成本增加的挑戰

在籌辦世界巡迴時，創辦人跨越了重重困難，基於每個國家或者城市閱讀風氣、教育環境以及書價不同，每個市場都要調整推廣策略，例如柬埔寨不盛行閱讀書籍，於是他們設法在當地提倡閱讀。葉添龍說，推動「無負擔的閱讀體驗」在多國成功營運，足以證明這種商業模式在現今社會是行之有效的。「其實在15至20年前，這種營運模式是難以實行的，因為當時英文的普及程度及需求不如現在。很多書商都屬本地營運，未能批量購入與售出，而且越來越多書商因為『電子書』普及而結業。」

受疫情影響，大野狼不能像往常一樣舉辦實體書展，只能以網上平台接觸客戶群。葉添龍指，最大的挑戰是在沒有實體書展的情況下，吸引潛在消費者，「現今網上平台非常擁擠，不同的商店都在轉型並投資網上平台，我們拓展網上平台需要面對網上競爭。」此外，疫情下部分國家封城，物流變數多，他們需要處理更多書本進口時的行政工作。

受疫情影響，大野狼不能像往常一樣舉辦實體書展，只能以網上平台接觸客戶群。（受訪者提供圖片）

「以往書展的巡迴地點，如韓國、台灣等，雖然英文程度未必很高，但仍然有大量閱讀需求。我們覺得香港與台灣的文化相似，兩地都有對價格實惠英文書的需要。」葉添龍認為，無論是商業世界或是其他行業，英文都是一個重要的溝通媒介，因此各地的家長都會抓緊機會，購買英文書籍為兒童打好根基。

他知道，香港家長相當重視子女的學習資源，於是引入近年盛行的「蒙特梭利教學法」系列兒童書籍及學習工具，讓家長及小朋友能以優惠的價格得到優質的學習資源。此外，亦提供了大量迪士尼系列及漫威電影系列書籍以低價出售。「我們不想展示特定的書籍，為讀者制定一個框框，反之，我們希望提供從戰爭書籍到成人繪本，再到歷史、金融書籍等，可謂包羅萬有。」葉添龍說道。