新冠疫苗｜單日6.16萬人打針　10人周日打針副作用不適入院

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-07-13 00:03

本港新冠肺炎疫苗接種計劃自2月開展以來，今日（12日）踏入第137日。政府晚上公布，截至晚上8時的過去24小時，共有約6.16萬人接種疫苗，本港已經接種一劑疫苗的人數有262.8萬人，佔12歲及以上居民38.6%，當中183萬人已打兩劑。此外，周日（11日）有共10宗打針後送院個案，2人需要留院觀察。

政府公布今晚8時的過去24小時，有61,600人打針，當中有36,700人接種第一劑疫苗，包括64.9%人接種復必泰疫苗，其餘約35.1%人接種科興疫苗；另有24,700人接種第二劑。在社區疫苗接種中心的整體接種率方面，科興疫苗為96%，復必泰疫苗則為97%。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼

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社區接種日數只餘51日

政府又指，接種計劃開展以來，已為參與計劃的人士接種共約4,458,300劑疫苗；已接種人口則為2,628,600人，佔12歲或以上人口38.6%，當中1,829,700人已打了第二劑。1,539,100人選擇打復必泰疫苗，選擇科興疫苗則累計共1,089,500人。社區接種最後日期尚餘51天。

網上預約接種人數方面，分別有約5,200及26,800預約科興及復必泰疫苗，即合共約32,100人預約。

另外，昨日共有10宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定。當中6人已經出院，2人留院觀察，2人不遵從醫生勸告自行出院。