2025年起禁用膠餐具　黃錦星料替代餐具增　對資助業界持開放態度

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-07-13 09:49

環保署就「管制即棄膠餐具計劃」展開公眾諮詢，期望2025年落實首階段禁售及禁止餐飲業處所提供發泡膠餐具，並禁向堂食顧客提供各類膠餐具 。環境局局長黃錦星今日（13日）在電台節目表示，相信日後替代餐具的供應會增加，相關成本可以下降，故今次政策亦有較長準備期。他又稱，對是否資助業界持開放態度。 對於近日三名高官獲邀出席飯局，被質疑獲奢華款待引發爭議。黃錦星回應事件時指，自己主張惜食，故不會點菜過多，自己亦會平常心處理款待事宜。

環境局局長黃錦星相信，日後替代餐具的供應會增加。（資料圖片 / 李澤彤攝）

黃錦星表示，現時歐盟及內地都正陸續推行停用膠餐具措施，相信日後替代餐具供應會增加，屆時價錢亦會下調。他又指，雖然對是否資助業界持開放態度，但不同地方目標都是推動市場轉化，而非直接資助，例如歐洲、台灣等。

黃錦星：有時要「禮尚往來」

另外，保安局副局長區志光、入境處處長區嘉宏、海關關長鄧以海，曾在3月初出席飯局，並因違反限聚令被罰款。民間更有人質疑飯局奢華、官員接受利益。

被問及出席飯局後會如何處理，黃錦星回應稱，要視乎情況，又稱每個情況都不同，坦言有時要「禮尚往來」。他又說，自己主張惜食，故不會點菜過多。

▼高官違限聚令飯局時序▼