政府擬禁即棄膠餐具　黃錦星料最快2027擴至外賣　涵蓋外賣平台

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-07-12 11:02

環保署就「管制即棄膠餐具計劃」展開公眾諮詢，期望2025年落實首階段禁售及禁止餐飲業處所提供發泡膠餐具，並禁向堂食顧客提供各類膠餐具 。 環境局局長黃錦星預計，當替代餐具在市場上成熟及成為主流，可在法例實施兩年後實行第二階段，即外賣亦不會有即棄膠杯或即棄膠食物容器等，而規管將涵蓋至食品外賣平台。 稻苗學會會長黃傑龍說，認同可持續發展概念，但不應只針對餐飲業。他指出，環保餐具種類多，但部份不耐用且價格較貴，隨時比傳統膠餐具貴五成至一倍不等，預計將來售價45元的飯盒或需加價5毫子至1元。

政府擬管制即棄膠餐具，「綠惜地球」總幹事劉祉鋒今日（12日）在港台節目《千禧年代》批評，最快2025年才實施是「慢到不能忍受」，建議政府鼓勵食肆提供外賣優惠「走塑」，或容許食客交付按金借用可重用餐具，用後不用清洗便可交還食肆，相信更有效從源頭減廢。

黃錦星則在同一節目表示，計劃以「循序漸進、先易後難」方式進行管制，經評估後認為發泡膠影響大、市面有替代品，而堂食「走塑」非難事，故列入第一階段；考慮到部分塑膠用具替代品在市場未算成熟，估計需約兩年才可展開下一階段管制，政府會視乎主流市場可承受價格及成熟程度決定。

黃錦星表示，塑膠即棄餐具以「循序漸進、先易後難」方式管制（資料圖片 / 李澤彤攝）

市場上有聲稱「可降解」餐具，但黃錦星指出，降解效果受環境因素影響，一般環境下難有「好效果」，需與業界商討。被問及會否資助食肆轉用其他餐具？他認為管制即棄膠餐具是全球大勢所趨，內地、台灣及其他經濟體亦正向該方向邁進，應讓廠商公平競爭，相信隨著市場全面生產環保餐具，供應商會更多樣化及量產，相信價格會變得可負擔。

戶外工作人士或難以自備餐具用膳，黃錦星認為，堂食可提供重用餐具；即使是外賣亦有非塑膠的即棄餐具替代，料相關法例實施兩年後市場上的替代餐具會較成熟及主流化，屆時落實第二階段，被問及時亦指會考慮涵蓋涉及食品的外賣平台。

稻苗學會會長黃傑龍亦在同一節目中表示，認同可持續發展概念，但目前飲食業生意尚未恢復正常，亦要面對垃圾徵費，不少飲食業界人士對政府擬管制膠餐具感擔憂。他又說，外賣形式眾多，如食物工廠可以零售形式出售即食食物，希望政府計劃時想得「闊啲」，不應只針對餐飲業，並應提供清晰指引。

黃傑龍解釋，市面替代餐具選擇五花八門，但環保餐具價格貴五成至一倍不等，而純紙材質價格至少貴一倍，食物放入後15分鐘已有機會滲漏餸汁，但若加上膠膜則難以回收。他以一個售價45元飯盒為例，指將來或需加價5毫子至1元。