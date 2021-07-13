元朗721白衣人案求情｜月台上襲擊不相識的人嚴重　官明言將重判

元朗西鐵站前年7.21發生白衣人襲擊事件，7名男子暴動及有意圖而傷人等罪成，其中4人今（13日）於區域法院求情。有認罪的被告透過律師向當事人道歉，亦有被告強調他當天沒有使用武力。法官葉佐文聽取求情時亦不住稱，當日在站內的人正在離開：「人哋都走啦，仲打？」直言看到事發片段令人「心噏」，認為當時一眾施襲者在月台上的襲擊不相識的人，其行為已喪失理智，無疑是一個無差別的攻擊。葉官重申案情嚴重，明言部份被告或會判處較高刑期。



被告家屬離開法庭時，以手機拍攝記者並一度靠近，又試圖阻擋拍攝，他們一邊離開一邊高呼：「用《國安法》拉晒你哋呀。」

次被告求情稱沒有使用暴力

次被告黃英傑的辯方律師庭上求情時指，被告並沒有使用暴力，「佢可以順手執起個樽掟人，但佢冇咁做」，又指被告在警署內在承認事件，雖然最終不認罪但希望可考慮扣減刑期。

法官葉佐文指出，被告並非「打十下定打一下」的分別，裁決並非指他有份動手，但他屬鼓勵身份，葉官稱，同意被告角色較輕，但從片段中，可認出被告的聲音，即使被告承認案情，也不是解辯因素。

第三被告稱事後信奉基督教

第三被告林觀良在審訊前已認罪，其的辯方律師指林第一時間認罪，還柙後信奉基督教，有3名牧師證明他洗心革面，他代表被告向當事人鄭重道歉。

官稱走都要打好嚴重

葉官指出，在月台的襲擊情況比大堂更嚴重，相信所有人都感受到，他明白居民不歡迎外來人到元朗搞事，「但人哋都走啦，仲打？真係唔明，走又要打？咁樣係好嚴重，男女老幼都被困住冇得走，襲擊者就喺門口，入面啲人武器並不對等，要用遮擋，遮都扑爛埋，市民好有勇氣，係好令人傷心嘅片段，點解可以做呢啲嘢？似乎係喪失左理智。」葉官稱慶幸被告認罪，有最後一絲底線，但仍會考慮一個較高的刑期。

八名被告的裁決。(詳看下圖)



+ 2

片段看不到吳偉南被物件擊中

第六被告「飛天南」吳偉南經審訊後被裁定罪成，他的代表律師再次強調，吳當日昏倒前遭「東西」擊中，險些斃命，又指元朗英龍圍案發事，另一被告在拉扯一名男子時，吳還未到現場，希望法官可以就此考慮量刑。

葉官重申他在片段中看不到吳受擊後倒地，並說：「你要話我聽，（襲擊物）大細唔緊要，至緊要公道，但唔能夠假設有，我哋係要講證據。」葉官認同，案發時吳在時間上比本案另一被告短，元朗站外不及站內嚴重，但明言不代表涉事情況沒有嚴重。

無差別幾個人打一個係好差

第八被告蔡立基的代表律師指出，蔡背景報告指蔡為人孝順，雖曾有刑事紀錄，但已經沒再犯事，形容被告案發時與平時「唔同咗」。

葉官聽罷一度搖頭，他指被告當時行為與正常人有距離，在元朗站大堂和月台打不認識的人，完全不能理解，亦難以解釋，認為被告是「活躍的參與者」。葉官指出：「元朗好大，喺地鐵站出現唔一定要去屋企附近，唔排除真係有人去，但站入面係一個無差別嘅攻擊，喺樓梯上面幾個人打一個人，係好差。」

12圖看清當晚事發經過。(詳看下圖)



+ 10

僅稱做義工不足視作減刑因素

葉官在休庭前提醒各辯方大狀，雖然被告在求情時有稱曾做義工等善舉，但明言必須實質及量化，不能單憑一、兩句求情說話便輕輕帶過，並稱這不足以視作減刑因素。葉官又稱他明白被告有家室，但未達到人道理由求情，辯方如有需要應盡快提交補充資料。

第六被告吳偉南自辯的主要內容。(詳看下圖)



+ 4

8名被告2人認罪1人罪脫

2名認罪的被告包括：林觀良（48歲，二手車銷售）和林啟明（43歲，汽車銷售經理），他們開審前已承認暴動罪，原被控的傷人罪則不予起訴。

另6名被告接受審訊，包括：王志榮（55歲，運輸工人）、黃英傑（48歲，電纜技工) 、鄧懷琛（60歲，燒烤場東主）、吳偉南（57歲，貨車司機）、鄧英斌（61歲，無業）和蔡立基（40歲，機械技工），他們被控參與暴動、串謀有意圖傷人和有意圖傷人等罪。除首被告王志榮脫罪外，其餘5人全部罪成。

餘下三名被定罪被告，將於明天（14日）求情，案件已定於7月22日判刑，全部被告須還押。

案件編號：DCCC 888/2019、DCCC 11、734/2020