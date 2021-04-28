721白衣人案結案陳詞　控方指有被告未動手也應定罪　6月18日裁決

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-04-28 15:27

元朗西鐵站721白衣人襲擊事件，八名被告被控暴動等罪，其中六名不認罪被告的案件，今日（28日）在區域法院進行結案陳詞，控方在暴動及傷人罪中均引用共同犯罪原則，要求法庭將各被告定罪，所以即使沒證據顯示其中兩人曾動手，也應將他們定罪。有雙方陳詞完畢，案件定於6月18日裁決。

控方引用上訴庭早前就「赴湯蹈火案」的裁定，在暴動罪中引用共同犯罪原則，在傷人罪中也引用相同原則，要求法庭將所有被告定罪，雖然沒證據顯示其中兩名被告黃英傑及鄧英斌動手打人，但在共同犯罪原則下，他們同為主要犯罪者。控方亦認為共同目的可以是非法或合法，不一定要有暴力目的。

控方陳詞時亦提及，「赴湯蹈火案」的被告，已向上訴庭申請，上訴至終審法院的證明書。

3名被告爭議身份問題 「飛天南」以自衛作抗辯理由

至於辯方的陳詞，被告王志榮、鄧懷琛及蔡立基爭議身分問題；黃英傑則指片段中拍到他的時間非常短；「飛天南」吳偉南則以自衛作抗辯理由，認為即使法庭裁定他打中橙帽人，也要考慮其他控罪元素，包括是否他個人行動或集體行動；而鄧英斌則爭議自己並非同伙。

法官聽取陳詞後，押後至6月18日裁決。

6名否認控罪的被告：王志榮（55歲，運輸工人）、黃英傑（48歲，電纜技工) 、鄧懷琛（60歲，燒烤場東主）、吳偉南（57歲，貨車司機）、鄧英斌（61歲，無業）和蔡立基(40歲，機械技工)，他們被控暴動、串謀有意圖傷人和有意圖傷人等罪。

被告林觀良（48歲，二手車銷售）和林啟明（43歲，汽車銷售經理）則已承認1項暴動罪。

案件編號：DCCC 888/2019、DCCC 11、734/2020

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2019年7月21日晚，元朗站襲擊事件的經過。(詳看下圖)