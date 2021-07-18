中三女生教82歲婆婆跳K-pop　保良局組勁舞團　現招生推長幼共融

本港面對人口老化問題，保良局舉辦長幼共融計劃，讓年青人教長者跳K-pop，組女團「出道」。老幼勁舞團學員燕儀曾中風，最初擔心跟不上節奏，在中心社工、其他長者鼓勵下，努力練習，「宜家跳舞當做運動同物理治療」；至於最年長的團員麗姿雖然已82歲，加入舞團已一年半。計劃正招募更多學員，歡迎男女參加。
老幼勁舞團導師、中三學生陳心余表示，本身未教過長者跳舞，不太清楚長者水平，「唔知道應該編排乜野難度嘅舞步」，花了更多心思鑽研、調節。她又透露，因長者較難記舞步，故導師們善用不同口訣、比喻，甚至拍攝教學片段，讓長者回家複習。
女團成員之一燕儀今年63歲，坦言最初亦擔心，難以跟上學習進度，經中心社工鼓勵踏出第一步。她自言手腳不協調，故平日加倍努力學習，回家後加時練習，「跳到有成果我自己好開心。」曾經中過風，她將跳舞當運動、物理治療，認為訓練到身體協調性，減少跌倒次數。
保良局方樹福堂兒童及青少年發展中心福利工作員陳朗思補充，計劃有不同專業界別人士協作，如物理治療師、專業舞者、服裝及形象指導等。訓練期間，物理治療師因應長者能力給予建議，如加入很多踏步、向前走舞步，改善長者下肢靈活性。
計劃由前年11月開始，為期3年，得到社區投資共享基金資助，目前正招募更多學員，歡迎男女長者參加，計劃亦鼓勵長者成為「義務導師」，到區內其他長者中心成立舞團，未來更計劃籌備街舞暨時裝表演。
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