首宗國安法審訊｜辯方專家指不少政治人物提及港獨　但無實際行動

男子唐英傑涉於去年七一騎展示「光復香港 時代革命」旗幟電單車，被控煽動他人分裂國家等罪名，案件今（12日）繼續由辯方專家作供。李認為，梁天琦2016年參加立法會補選時，表示要推翻政權有誇大成份，指他真的有意這樣做，便不應進入立法會。李亦指，不少政治人物提及港獨，都未有實際行動。



覺梁天琦補選時說法誇大

香港大學政治與公共行政學系教授李詠怡今續作供，並接受主控官周天行的盤問。周指梁天琦參選時表明，進入立法會是為了推翻政權。李回應時稱，她覺得梁的說法有誇大成份，因梁只是參與補選，即使當選，也只有一個議席，無法推翻政權。她又指，若梁有意推翻政權，更不應進入立法會。李亦指，有不少政治人物提及港獨，但未有實際行動。

控方指李曾認為民主派議員應留任

主控官周天行盤問時引用《眾新聞》於去年8月一篇文章，就現屆立法會延任一年，民主派立法會議員應留任還是總辭，訪問李詠怡等多人。李在文章指，民主派議員應留任，更稱：「是否願意策略性地利用一些位置，這完全是策略性的判斷。」

李指泛民總辭與梁參選背景不同難比較

周天行問李，梁天琦以2016年參選立法會，是否也是一種策略，以達致其目最終目的。李質疑控方為何引用其言論，以處理梁天琦的做法，又反問是否認為她和梁天琦屬一同夥。李續指，文章發生的背景和梁天琦時的情況不同，指民主派議員涉及約三分一議席，而梁參選只涉一個議席，影響力難以比較。

周天行問及，梁天琦當時是否作策略性的判斷，進入立法會，以達致推翻政權的最終目標。李回應指，不能代表梁天琦回應。

被告唐英傑，24歲，報稱侍應。他被控1項煽動他人分裂國家及1項恐怖活動罪，以及1項屬恐怖活動交替控罪的危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。

案件編號：HCCC280/2020

控方專家對「光時」口號的解讀。(詳看下圖)

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事發經過。(詳看下圖)