首宗國安法審訊｜辯方指示威者需新詞表憤怒　各人對光時解讀不同

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-07-09 19:51

男子唐英傑涉於去年七一騎展示「光復香港 時代革命」旗幟電單車，被控違反國安法案續審，辯方專家繼續作供，她指「光時」口號首見於梁天琦2016的造勢大會，及2019年的反修例運動再有「光復」字眼的運動出現。及至7.21元朗襲擊事件發生後，引來公眾極大不滿，示威者需要一個新的用字去表達憤怒。亦由於整場運動並無明顯領袖，各人對「光時」的詮釋亦有不同。

梁天琦的光時屬政治口號

香港大學政治與公共行政學系教授李詠怡供稱，梁天琦於2016年2月的參選造勢大會時，認為當時「光時」口號屬政治口號，意指為回復舊有秩序等，並指「光時」口號不等同當造勢大會的發言。

香港大學政治與公共行政學系教授李詠怡稱，7.21元朗襲擊事件發生後，引來公眾極大不滿，示威者需要一個新的用字去表達憤怒。亦由於整場運動並無明顯領袖，各人對「光時」的詮釋亦有不同。(朱棨新攝)

721後示威者需新字表達憤怒

但至2019年的反修例運動時，「光時」口號再被提起。李稱當時亦有數個「光復」示威，包括「光復屯門公園」、「光復上水」等，「光復」一詞再次出現。此外，7.21元朗襲擊事件引發公眾極大不滿，示威者需要一個新的用字去表達他們的憤怒。

李又稱，反修例運動中有不少示威是沒有正式組織帶領，因運動中欠缺領袖，令參與者對口號有歧義，不同示威者對口號有不同的詮釋。

光時港獨等字詞關連性並不強

對於控方的專家證人、嶺大歷史系教授劉智鵬認為，「光時」有「香港獨立」之意。李認為控方專家斷章取義，用接近機械式的方式，把典籍硬套入去。

李在其報告提到，她曾在連登使用「光復香港」、「時代革命」和「香港獨立 唯一出路」等用字的帖文作研究，發現這三組字詞之間的聯連性並不強。

被告唐英傑，24歲，報稱侍應。他被控1項煽動他人分裂國家及1項恐怖活動罪，以及1項屬恐怖活動交替控罪的危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。

案件編號：HCCC280/2020

控方專家對「光時」口號的解讀。(詳看下圖)

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事發經過。(詳看下圖)