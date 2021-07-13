新冠疫苗｜歌手谷婭溦險被打空針送院　威院致歉　將檢視注射程序

TVB歌手谷婭溦昨日（12日）在馬鞍山家庭醫學中心接種科興疫苗，護士將空針插入其手臂，在注射前發現並立即抽出針咀，及後谷婭溦因不適被送院。



威爾斯親王醫院今日( 13日）晚上就事件發聲明，承認的確為注入疫苗就施針，不過隨即已將針筒抽出，其後重新注射疫苗，院方就事件向病人致歉，並指會檢視疫苗注射程序，避免同類事件發生。



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院方：涉事女子要求做肺部X光、心電圖及腦部電腦掃描

威爾斯親王醫院聲明表示，不指名指一名女士7月12日下午到馬鞍山家庭醫學中心接種新型冠狀病毒疫苗。護士將疫苗針筒的針頭插入其手臂肌肉，注射前發現針筒內並未注入疫苗液體。護士隨即將針筒抽出，再為她重新注射疫苗。

發言人表示，該名女士在重新接種疫苗約十分鐘後，表示感到暈眩、左邊身痲痺及乏力。診所醫生隨即為其檢查，確定她傷口沒有紅腫及皮下氣腫。由於該名女士表示仍然感到不適，診所安排她轉到本院急症室作進一步檢查，包括肺部X光、心電圖及腦部電腦掃描等，結果未有發現異常情況，病人其後要求自行出院。

已向醫管局總辦事處作出通報

院方就事件向病人致歉，並會與病人保持密切溝通及提供所需協助。院方表示非常關注事件，會檢視疫苗注射程序，避免同類事件發生。院方已透過「早期事故通報系統」，向醫院管理局總辦事處作出通報。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼

