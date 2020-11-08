聖母醫院拒上載植物人病歷至醫健通　惹家屬不滿　食衞局無收投訴

現年81歲的王老太，6年前因腦幹出血變成植物人，在聖母醫院留醫。她的子女擔心母親無法表達感受，遂向私家醫生索取醫院上載到公私營健康紀錄聯網系統「醫健通」，以諮詢客觀醫療意見。2016年初，兒子王先生向主診醫生反映私家醫生的意見，主診醫生大為愕然，並停止上載王老太的健康紀錄到醫健通，至今已4年多。疫情期間，王先生偶爾致電醫院以詢問母親的情況，但形容接聽的職員儼如「人肉錄音機」，對於問題置若罔聞，僅稱「我哋會照顧你媽媽。」 醫管局回覆表示，劃一在住院病人出院時才將醫療紀錄上載至平台。王先生認為此做法令他感為難，「即係以後都唔會上載，因為媽媽係無可能出到院。」 社區組織協會幹事彭鴻昌表示，病人有權索取第二醫療意見，「但係滯後個幾兩個月先拎到（病歷）報告，仲點樣問得切？」他促請當局讓病人家屬盡快閱覽健康紀錄。

王先生與姊姊向私家醫生索取醫健通健康紀錄，以諮詢客觀醫療意見。（羅君豪攝）

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王老太於2014年初，在聖母醫院接受胃鏡檢查後腦幹出血，自此留院臥床，完全無法表達自己、控制身體和與人溝通。王先生與姊姊由該年開始，向私家醫生索取醫院上載到醫健通系統的健康紀錄，以諮詢客觀醫療意見。

王老太現胸腔積水 私醫建議引流

2015年初，王先生從醫健通發現，王老太感染肺炎後胸腔出現積水，其後醫院觀察到她的胸腔積水增多，醫生認為她需做超聲波檢查，但最終不了了之。至同年12月，王老太經醫院電腦掃描證實胸腔有積水，家屬諮詢了私家腦神經外科及心胸肺外科醫生，均建議為王老太進行引流，或者以大針筒抽出積水。而當時的電腦掃描報告亦顯示，放射科醫生亦建議引流。

主診醫生聽私醫意見後愕然 停止上載​健康紀錄​

然而，王先生將這些建議轉告母親當時的主診醫生後，對方未有跟從私家醫生做法，且大為愕然，並質問王先生「點解你會睇到（病歷）？」至2016年1月下旬起，聖母醫院便停止上載王老太的健康紀錄到醫健通。

王老太於2014年，在聖母醫院接受胃鏡檢查後腦幹出血，家屬已於2016年12月入稟法庭追討索償，案件至今仍然審議中。（資料圖片）

失去醫健通途徑，家屬認為無法得知王老太的真實病情，感到無助。王先生稱，「正正因為媽媽係植物人，醫療紀錄先代表到佢把口講嘢。」他多次詢問醫院職員為何不上載母親的資料。職員起初聲稱有上載，或者稱「唔關我事」迴避問題；院方後來指王先生無監護令，不能代表王老太及查看病歷。為取母親病歷，王先生隨即申請監護令，但不成功，原因是醫院可向家屬透露王老太病情，家屬亦可處理王老太的財務事項。

醫健通系統網站顯示，醫護人員應適時（in a timely manner）上載病人的資料到醫健通。（醫健通網站截圖）

醫健通系統網站顯示，醫護人員應適時（in a timely manner）上載病人的資料到醫健通，又建議他們完成每節治療後盡快上載（as soon as possible and reasonable after each episode of care），但並無列明日數限制。

醫管局：劃一病人出院時方上載​紀錄至醫健通 住院病人可申請醫事報告​



醫管局回覆表示，於2016年1月起，劃一在住院病人出院時，將相關醫療紀錄一併整合及上載至平台，以確保有關紀錄更全面和準確。病人於住院期間，如有特別需要可根據既定機制，向醫院的醫事報告部申請有關紀錄。



而食物及衞生局和電子健康紀錄申請及諮詢中心回覆表示，由醫健通啟用至今年10月底，並沒有收到有關資料上載的投訴個案。

王先生認為醫院的做法令他感為難，「即係以後都唔會上載，因為媽媽係無可能出到院。」

聖母醫院指家屬拒接電話 王先生：職員講電話如人肉錄音機

病人住院始終有醫療需要，尤其今年因疫情關係無法探訪，令王先生倍感擔心。王先生間中會致電醫院，但指醫院職員常因忙碌而拒答問題。他形容接聽的職員儼如「人肉錄音機」，對於維生指數等問題置若罔聞，僅稱「我哋會照顧你媽媽。」

聖母醫院曾向王先生發信表示，曾於3月至6月間多次致電王先生，但遭掛線；職員亦曾留下口訊，但亦沒有獲得回覆。而聖母醫院回覆事件稱，該院醫護人員不時約見家屬會談以交代病人近況，又多次以電話主動聯絡家屬，惟對方多次拒絕對話，並要求院方以書面溝通，因此該院因應家屬的書面查詢，而綜合回覆及交代病人的身體狀況。

王先生稱，他間中會致電醫院，但指醫院職員常因忙碌而拒答問題。（羅君豪攝）

彭鴻昌：醫事報告需時兩至三個月 ​費用近千元​

社區組織協會幹事彭鴻昌坦言，家屬查看醫健通的做法「擲界」，但明白背後原因是為病人著想。他指出，病人每份病歷費用約為數十元，但需時一個月；而醫事報告是病人的健康報告撮要，需要醫生額外撰寫，由申請至寄出需時兩至三個月，費用近千元。他強調病人有權索取第二醫療意見，「但係下下滯後個幾兩個月先拎到報告，仲點樣問得切？」尤其對於長期住院的病人，此做法更加不合理。他認為當局應讓病人家屬盡快閱覽健康紀錄。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，平日病人住院期間，醫院未必會上載其手術或化驗報告，「睇唔到紀錄都係合理」。她強調，臨床團隊無法左右醫院選擇上載哪些病人的紀錄。她又稱，偶爾有病人家屬會索取私家醫生意見，形容情況算是常見。她認為最恰當的做法，是由私家醫生直接去信公院醫生溝通，避免誤會出現。

就王老太於2014年在聖母醫院接受胃鏡檢查後腦幹出血，家屬已於2016年12月入稟法庭追討索償，案件至今仍然審議中。