疫苗氣泡｜食肆用App核實顧客接種紀錄　雙剔代表打齊針

社會新聞
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政府以「疫苗氣泡」為框架，周四(29日)凌晨起會將食肆劃分為4個級別，食肆日後需要檢查顧客接種疫苗針卡。政府資訊科技總監林偉喬今日（28日）出席活動時表示，供食肆及表列處核實顧客接種紀錄的應用程式，明天（29日）可以在食環署網站下載，未來或視乎情況，再考慮上傳至apple store或play store等。

他表示，該應用程式可顯示3種掃描結果：1個剔號代表該顧客接種了一劑疫苗，兩個剔號代表已接種兩劑並已過了14天，而出示的QR code倘若並非正確，系統會提示未能認證。

林偉喬表示，供食肆及表列處核實顧客接種紀錄的應用程式，明天（29日）可以在食環署網站下載。（陳嘉慧攝）

林偉喬強調，該應用程式不會顯示任何個人資料，不會構成私隱問題。對於若有人使用其他人的針卡會如何執法，他表示執法方面會由食環署負責，而應用程式另設一個供執法人員使用的版本，會顯示個人身份資料，以供核實身份。

早前疫苗預約網站曾因太多人同時使用而需等候，林偉喬表示，今次只會是有需要人士才需下載，並非所有市民都需要用，而資科辦一直有對食環署網站提供保護。他續說，今次應用程式籌備時間約1個月，使用政府內部資源開發。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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