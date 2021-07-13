新冠疫苗｜路透社稱復星索取接種者資料　港府極度遺憾：嚴重失實

路透社周二（13日）報道稱，台灣早前與復星商討採購復必泰疫苗時，復星曾提出合約範本，指要參考香港協議內容，蒐集疫苗接種者的相關個人醫療資料。香港政府晚上回應稱，該報道嚴重失實，感到極度遺憾，強調特區政府與復星簽訂的協議中，並無條款涉、賦權或容許復星及任何第三方蒐集、取覽，或任何方式獲取接種者的個人資料。



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路透社指復星提出要求與港一樣合約範本

根據路透社報道，台灣上周通過鴻海和台積電，與德國藥廠 BioNTech購入復必泰，期間復必泰的中華地區代理復星醫藥，提出合約範本，表示參考香港協議內容後，要求蒐集疫苗接種者的相關個人醫療資料。報道稱，台灣對此感到困擾，復星之後亦無堅持，調整了雙方的合約內容。

報道提到，蒐集接種者個人醫療資料的條款是參考了香港。不過港府晚上回應稱，與復星簽訂的採購協議中，並無任何條款涉及賦權，或容許復星及任何第三方蒐集、取覽，或以任何方式獲取，或使用接種者的個人資料。

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政府表示，一向重視個人資料私隱，尤其保護醫療紀錄和相關資料，強調接種計劃就個人資料的蒐集和使用，有清晰及嚴格的指引和程序，並符合《個人資料（私隱）條例》的相關規定。政府稱，路透社報道「嚴重失實，並對相關誤導性報道表示極度遺憾」。