專訪｜評與內地通關條件　梁卓偉：須嚴守「南大門」　令北京安心

新冠肺炎疫情困擾本港超過一年半，香港及內地通關無期。要跟內地通關就要確診個案「清零」，但想與海外國家地區建立旅遊氣泡，就要容許對方有確診個案，甚至可能有輸入個案風險。

政府抗疫專家之一、香港大學醫學院院長梁卓偉接受《香港01》專訪，直言以「人情、社交、商業」三方面衡量，三份之二入境者都來自內地，先決條件是一定要跟對方通關，條件是要做好「南大門」把關角色，令廣東省甚至中央安心，「（與其他地方）氣泡爆咁多次，都會繼續爆。」



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與內地通關的消息不時傳出，但至今仍未落實。港大醫學院院長梁卓偉接受《香港01》專訪，同問疫下生活充斥「封關」、「隔離」，「唔病死會唔會餓死先？就算唔餓死，會唔會悶死？」

梁：一定最主要係同內地通返關先 須守衛邊境

通關要有對象，到底是選擇疫情清零的內地，還是與病毒共存維持「止蝕」的國際？梁卓偉形容香港夾在中間情況辛苦，但仔細分析一下，「（抵港人次）三份之二都係內地，三份之一係全世界其餘嘅國家。無論你講咩都好，一定最主要係同內地通返關先，百份之95食材都係喺內地嚟，人流更加唔洗講。」

他認為，香港作為內地的「南大門」，要擔起「守衛邊境」責任，令邊境守得穩固，同時要提高接種率，令新冠肺炎致病的嚴重程度，最終跟普通流感無異，使廣東省甚至北京對香港疫情安心，「（與其他地方）氣泡爆咁多次，都會繼續爆」，要思考可持續方式生活。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼

