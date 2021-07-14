專訪｜擬只容許已打針學生入病房　梁卓偉：醫護有道德責任

醫護人員經常曝露在新冠病毒，屬於高風險群組，法國、希臘都強制醫護接種新冠疫苗。香港大學醫學院院長梁卓偉接受《香港01》專訪透露，即將只容許已打針的醫護學生到病房學習，重申無打針又未能提供醫療原因的學生，會被拒諸門外，他提到醫護有道德責任接種疫苗保護病人。



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外國要求醫護、學生須打針 港大醫科生率先仿效

醫學院新生需要朗讀「日內瓦宣言」，第一原則便提到「先勿傷害」（First, do no harm）。梁卓偉提到每位醫療人員，當日都是許下莊嚴的承諾，就算無法令患者好轉，都不能夠加重其病情，醫生如是，醫學生亦不例外。

他透露港大醫學院即將要求醫護學生打針後，才可到病房學習，否則便要交代其不能接種的醫療原因，並每七日做病毒檢測，截至今年3月約有六成港大醫科生已注射疫苗。至於其他醫生是否都應該打針後才可到臨床工作，梁卓偉認為，「先勿傷害」原則一直是專業人士的道德責任。

梁卓偉稱美國所有大學已言明，無打針學生禁足校園。被問到一般學校是否都應要求學生打針，他無直接回應，僅稱五十年前開始本港的小學，亦都要求學生注射指定疫苗才可回校，毋須立法只是行政措施。

2020年7月25日，康和護老中心黃金分院的院友需撤離到檢疫中心，部分人有病徵送院。（資料圖片／梁鵬威攝）

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爆疫院舍死亡率高 冀打針令新冠變普通流感

他提到香港要提升疫苗接種率，令新冠肺炎的殺傷力降低至一般流感，又關注安老院舍接種率只有單位數字，「呢班人正正就係每一年流感同新冠肺炎嘅死亡率最高，保護唔到老友記就達唔到我哋嗰個目標」，即使社會接種率達九成，但大部份都是年輕人都起不到保護作用，又稱變種病毒Delta可以一人傳五人，兩三日便傳播一代。

梁卓偉留意到，有行業表示三成員工持有不適合打針的醫生紙，「呢個我唔知點簽出嚟㗎啲醫生，我睇唔到世界上有任何數據，係話超過三成人係唔適合打針，絕對喺科學上係不成立。」翻查報道，曾要求員工打針的譽宴集團主席張家豪稱，約三成涉四十名員工持有不適合打針的醫生紙，亦無考究醫生紙的寫法。

至於補針，梁卓偉稱今年九月大學會展開研究，招募已接種兩針科興及復必泰疫苗的市民，注射第三針同款或另一款疫苗，預計十月底會得知數據，再建議市民是否要補針。