大頭洲殯葬區內有金塔霸公地無人認領　政府將遺骸遷葬至沙嶺

食環署及地政總署早前在西大頭洲認可殯葬區內，在20個未經批准的墓地或金塔張貼通告，要求有關人士停止佔用土地。政府今日（14日）表示，在限期屆滿後，仍有一個金塔未有人認領，故今日展開遷葬行動，拆除該金塔，遺骸將遷葬至沙嶺墳場。



政府表示，2016年起於個別認可殯葬區，推行管理試驗計劃，包括豎立認可殯葬區的界線標示、紀錄測量、訂立墓地尺寸限制，以及於殯葬區內的可用空間，劃定新申請的墓地範圍，以確保下葬地點位於殯葬區。政府稱，試驗計劃至今已推展至15個認可殯葬區，涵蓋新界9個行政區域。

政府續指，早前審視試驗計劃所得的資料，決定跟進殯葬區內的非法殯葬情況，相關部門將分階段執法，首先會處理第一期試驗計劃下，西貢大頭洲認可殯葬區內的非法殯葬個案，並將於重陽節前，進一步推展行動，處理大埔三門仔認可殯葬區，及劏雞井認可殯葬區內的非法殯葬個案。

仍有一個金塔未有人認領要遷走

食環署及地政總署遂於今年3月29日，在大頭洲認可殯葬區內20個未經批准的墓地或金塔，張貼公告及通知，要求有關人士今年4月29日前，停止佔用政府土地，並與相關部門聯絡，否則相關遺骸會被遷葬至沙嶺墳場。

政府表示，限期屆滿後，仍有一個金塔未有人認領，民政事務總署、食環署，以及地政總署今日展開遷葬行動，拆除該金塔，並計劃將當中的遺骸，遷葬至沙嶺墳場。

政府發言人強調，根據《土地（雜項條文）條例》，任何人未經許可佔用政府土地，又沒有遵從條例所指的通知所飭令，停止佔用該土地，即屬犯罪。任何在被佔用政府土地上的財產或構築物，可被政府拆除和移走，而佔用人或會遭檢控。

另外，根據《公眾衞生及市政條例》，在沒有主管當局書面准許下，埋葬人類遺骸屬違法行為，違例者可被刑事檢控，而有關墳墓內的遺骸亦會被移走。