【消委會】殯儀服務3.3萬變8萬　否則不包棺木、花圈、喃嘸師傅

親友離世後，悲傷之餘還要在短時間內替逝者處理身後事，在一般人沒有太多殯儀知識，對殯儀流程及細節不甚了解的情況下，為求令逝者盡快入土為安，往往會經朋友或殯儀經紀的協助，委託長生店辦理相關手續及籌備喪禮。 然而，往往易因情況倉促，容易產生糾紛；消委會曾接到投訴，有消費者在最初為先人選擇了3.3萬元的服務，卻在交付訂金後，才得知費用並不包括棺木、花圈、喃嘸師傅等服務，惟消費者因不想影響家屬心情，最終連同所有服務和雜費共支付了8萬元，但認為公司在家屬心靈脆弱時以不當手法推銷，極有問題。 消委會收集了本港20間殯儀服務商的一些基本服務收費，以及籌辦喪禮的資料，亦向殯儀業商會查詢，惟對方亦向消委會表示，消費者確實難以判斷殯儀服務是收費否合理，亦表明不同營業員提供的報價亦會各有不同；只建議消費者，不要隨意簽署委託書及支付訂金，以及應在不同服務商處「格價」後，再做決定。

「全套」服務部不包括棺木、法事

事主駱先生的家人早前離世，當他前往政府合署申領死亡證時，經一殯儀公司推銷員推銷殯儀服務，對方指，若直接由醫院出殯收費約為1.2萬元，而全套服務收費只需3.3萬元。

駱先生最後選擇了價格3.3萬元的全套服務，並即時支付數千元訂金及代訂火化爐費用；然而，翌日聯絡該公司時，對方卻指收費加至38,888元，駱先生唯有無奈接受。

後來，駱先生到該公司再商討細節時，才知道38,888元不包括棺木、花圈、喃嘸師傅等服務等，雖然有感該公司營商手法極有問題，但應不想影響家人心情，連同不同雜費，最盡共付80,000元。

駱先生雖然有向消委會投訴，惟只希望將個案記錄在案，及密切注意有關公司及殯儀業的不當手法，以加強對消費者保障。

殯儀服務的價格會因為不同的宗教儀式、是否直出等有分別。（資料圖片）

收費36,200元 計算單據項目只有30,180元

亦有事主莫先生投訴殯葬事宜，他通過殯儀公司處理母親的身後事，並以支票支付了36,200元的費用。然而喪葬事宜完結後，莫先生合計單據上所有項目，發現實質費用只有30,180元，與單據所列總額36,200元不符之餘，且有6,020元的差距。

經過查詢，殯儀公司職員表示那是靈堂佈置及服務員的利是，但莫先生表示單據已經有靈堂佈置費用，並亦已支付千餘元作為利是。經向消委會投訴，該公司才再就收費理由做出新的解釋，指費用為屬安排靈前祭品及殯儀公司各部門之服務費。惟莫先生不接受，消委會則建議，莫可考慮循其他法律途徑追討損失。

消委會表示，在選取殯儀服務時，家屬間應達成共識後再作決定，免招金錢損失。（資料圖片）

殯儀服務欠透明 服務商稱據行規不會公開收費

事實上，消委會收集本港20間服務商提供的殯儀服務及收費資料，但不少服務商都表示收費只可作參考，仍要視個案而定。部分拒絕接受消委會調查的服務商更表示，根據行規，不會公開收費資料。根據消委會資料，殯儀服務會根據是否有宗教儀式、院出還是直出、是否包括預訂火化爐、棺木等費用而又分別、甚至不同營業員的套餐也會有所不同。

消委會亦曾就情況，向殯儀業商會查詢。問被及消費者如何判，斷殯儀服務收費是否合理時，商會明言，消費者要判斷殯儀服務是否合理「相當困難」，以喪禮中法事為例，紙紮品實物雖然可以量化，但法事功德、誦經等為無形之物，不能量化及規範。

商會更承認，不同營業員的報價不同，每小時收費介乎100元至500元不等。負責法事的法師資歷不同，收費亦不同。

商會建議，消費者在選取服務時，不要隨意簽署委託書記支付訂金，否則一經簽署便成為正式的合約；但消費者可以在不同服務商處「格價」，再做定奪。

消委會還提醒消費者要保管好先人的證件和相關文件，此前曾有事主因匆匆簽訂服務並提交死亡證明文件，其後有家屬反悔卻難以取消服務和取回文件。消委會表示，家屬間應達成共識後再作決定，免招金錢損失。