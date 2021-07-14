新冠疫苗｜2漢離世前14日內曾打針　34歲死者死因待解剖報告

政府今日（14日）公布，截至7月11日過去一周，衞生署接獲兩宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告。首個案涉及52歲男子，曾接種科興疫苗，根據臨床資料及初步解剖發現死因是冠心病。第二宗個案涉及一名34歲男子，曾接種復必泰疫苗，個案沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起，在獲得初步解剖報告後將交由專家委員會作因果關係評估。



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截至本月11日晚上11時59分的過去一周，衞生署接獲兩宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告。第一宗個案涉及一名52歲男子，曾接種科興新冠疫苗，個案沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起，根據臨床資料及初步解剖發現死因是冠心病。

34歲死者周日蘭桂坊暈倒送院死亡

第二宗個案涉及一名34歲男子，曾接種復必泰新冠疫苗，個案沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起，在獲得初步解剖報告後將交由專家委員會作因果關係評估。警方日前表示，該男子於本月11日(周日)凌晨於中環蘭桂坊暈倒，救護人員接報到場，將昏迷男子送往律敦治醫院治理，男子其後證實死亡，死因有待驗屍後確定。據悉，他在7月9日接種第二劑復必泰。

截至7月11日晚上11時59分的過去一星期，衞生署共接獲131宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫管局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

截至7月11日晚上8時，本港市民合共接種了超過439萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的巿民約259萬名，佔全港12歲或以上人口的38.1%。衞生署共接獲4,210宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.10%。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括25宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0006%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

2宗死亡個案待專家委員會評估

截至7月11日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結13宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為10宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘2宗有待評估。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

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根據醫管局資料，6月14日至7月11日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有68.6宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有3宗，整體死亡率與過去三年同期數字相若。

當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每10萬人有3.6宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每10萬人有0.3宗。此外，未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每10萬人有23.8宗，而有接種疫苗紀錄後流產的個案比率為每10萬人有4.4宗。根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。