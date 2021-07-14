香港書展2021｜$10本童書、$100四本補充　推介媽媽必掃十大筍貨

貿發局主辦第31屆「香港書展」由今日（14日）起於灣仔香港會議展覽中心正式開幕，展期共七天至7月20日（下周二），今早10點已有不少家長拖住行李箱到場掃貨，有家長表示去年因為疫情而停辦書展，今次會「大手入貨」，以購買圖書及練習為主，預計逗留全日時間。

攝影：鄭子峰



點圖即睇十大必買筍貨：

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住九龍東的李小姐與升小五的女兒一早到場，每年也會帶同女兒一起來書展，預計以一千多元購買補充練習及圖書，李小姐說：「想買定練習暑假做，要為呈分試做準備，我已上網睇定書商優惠。」

入場及票務詳情：

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有專賣點讀筆教材的書商斥資約2百萬搭建攤位，負責人Sammy表示對銷情充滿信心，「因為疫情，更多家長重視在家學習，我們生意也提升30%，因為小朋友早前停課，連補習班都去唔到，我自己有兩個小朋友，都知道在家學習的重要，所以相信家長會願意消費與孩子學習有關的教材上。」

新雅文化事業有限公司市場部經理梁嘉雯表示對銷情樂觀，「因為家長始終都會好願意花錢在小朋友身上，除了平時上堂需要用的教科書之外，課外讀物也是家長願意購買，特別結合電子遊戲及教材的書籍就更加受歡迎。」

育有一名兩歲小朋友的黃小姐與朋友一起到場，平時也買很多圖書給小朋友，趁書展更加會掃貨，她帶了一個背囊及兩個行李箱掃書，「生了小朋友之後每年都有來，選書喜好會以小朋友年紀為主，著名繪本、童話、學術都會買，每日都花很多時間親子閱讀。」

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育有3歲及7歲小朋友的鄺小姐也有拖行李箱前來購書，集中想買中文書，預計會消費一千多元。「每次書展都要拖喼，這種箱子型的購物車更加方便，累時可以坐，另外我會建議帶一些小食。因為怕人多，所以今年沒有帶小朋友前來。」她說。

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