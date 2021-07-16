消費券｜網購Coach、Furla銀包性價比高　30款$2000以內銀包推介

【消費券】政府推出的$5000電子消費券計劃已於七月四日（星期日）起接受登記，只要在7月17日或之前完成登記的合資格申請人，最快可於8月1日收到第一期的消費券，相信不少人已有不同「洗錢」大計。要用得其所，又想犒賞一下自己，入手實用性高的銀包也是一個好選擇！



消費券於不少網購平台都可以用到，不妨趁機入手輕奢名牌銀包，實用又划算。(isetan_shinjuku_handbag@ig)

這次的消費券計劃，除了門市商戶，不少網購平台也同樣支援使用消費券購物。其中，香港女生愛逛的ZALORA網購平台亦可用到，只要選用Tap & Go「拍住賞」的付款方式，即可在購物時享用付款優惠，更加划算抵買！以下為大家精選了30款$2,000以內的輕奢名牌銀包，包括有一眾小資女及OL大愛的Michael Kors、Coach、Kate Spade及Furla等，不論是長銀包或是短款銀包也有大量選擇，款式經典時尚、顏色選擇也多，相信總有一款得你歡心。其中特別大推Coach Monogram款式以及Michael Kors的長銀包，只要千多元即可入手，設計耐用襟興用上多年也不會過時，絕對是性價比之選！

Coach Monogram款式襟興長青，用上多年也不會過時，值得入手。(ammie_luxuryshop@ig)

此外，意大利品牌FURLA的銀包也是不容錯過的另一推介，FURLA以造工細膩見稱，擅於製作真皮手袋、鞋履、銀包等流行配件，品牌向來深受OL歡迎。FURLA出品的銀包簡約時尚，顏色繽紛多樣，既有沉實的黑色、深藍色，也有充滿春夏氣息的黃色、粉紫色等銀包，俘虜不少女生心。而銀包設計附有紙幣隔層、卡片位及拉鏈硬幣位等，款式大方得體，實用程度高，不論是自用或送禮亦相當適合！

FURLA長銀包向來深受OL歡迎，現在用消費券網購也可買到！(fla.tsmb@IG)

▼▼▼消費券出於ZALORA網購平台都可以用到。即看消費券網購推介：30款「$2,000以內的輕奢名牌銀包」，Michael Kors、Coach、Kate Spade及Furla等性價比之選，款式大方得體，實用程度高，用上十年也不會過時！▼▼▼

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（減價貨品數量有限售完即止，所有圖片商品及資料價格只供參考，活動詳情一切以官網為準。）

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▼▼▼同場加映｜若認為銀包又厚又重，不妨換上一些容量實用的卡片套，一樣可直接取代傳統銀包。10款編輯推介「可當銀包使用」的名牌卡片套，低至$2,XXX入手，愛用細手袋女生必看！▼▼▼