觀塘重建‧一｜裕民市集人流欠奉　檔主為保情誼日開11小時蝕住做

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-04-29 10:00

觀塘巿中心重建計劃啟動至今14年，因應重建發展，數十年來在物華街及協和街一帶（近舊物華街臨時市場附近）持固定牌照的小販需要搬遷，他們於2014年時被安置到屬臨時性質同仁市集。直至今年4月，位於新小巴站下的永久市集（裕民市集）啟用後，小販們終得到一個永久落腳地。 遷至市集內的小販普遍認為搬到新地方後的環境變好，惟生意和人流卻是強差人意，也有小販直言現時市集位於地底，進場前早已預計生意不會太好，但在時代巨輪下，他們覺得能在這裏保留一些社區僅有的情誼，在這個層面上仍然是「賺咗」。

《香港01》在復活節長假期後到訪由食環署管理的裕民市集，比起假期時人來人往的情況，現場十分冷清。不少市民在市集入口探頭查看後，便頭也不回地離開，亦有些市民只是把市集視為當成捷徑，前往其他地方。整個市集有50至60名商戶營業，主要售賣民生用品如小童衣服、校服、內衣、頭髮飾物及背包等。下午5時，市集商戶開始陸續關舖離去，最晚的商戶也只會營業到傍晚7時。

現年60多歲的標叔在市集入口附近經營校服生意，他是由早年物華街臨時市場搬到現址的小販。他提到當年在物華街時的生意十分好，附近的街坊常常來光顧，但遷到同仁市集後，生意一直走下坡，「喺同仁嗰陣，開咗七年就蝕足七年！」他認為現時裕民市集人流較以往幾乎零人流的同仁市集多，環境亦比以往好，「之前個場無冷氣，依家有」。

市集環境變好 場內仍然人流欠奉

儘管市集環境較好，但標叔坦言市集在現階段仍是難以回本。他形容市集新開的首兩天人流較多，惟在兩天後便已打回原形。標叔的校服生意是以熟客為主，他憶述在好景時，客人在轉季時都較願意多買幾套，供子女替換，當時生意尚算不錯，但近年市道轉差，客人普遍都不願花錢，更慨嘆「我前日做得十蚊生意。」

檔主堅持開店11小時 源於一種責任

即使生意強差人意，標叔每天仍然堅持開店11小時，標叔解釋，這是源於一種責任。他認為現時市集的人流不多，若位處入口的店舖都沒有營業，很大機會造成整個市集都沒有店舖營業的錯覺，流失原本有意逛市集的潛在客人。

本着一份責任，就算沒有客人光顧，標叔亦堅持每天營業至晚上7時，「始終我個位喺入口附近，如果我都早收咗，咁啲人咪一入嚟，以為呢度啲舖無開門，連走入嚟睇下都唔會」。除了這個「特殊責任」外，標叔願意繼續經營是源於對街坊的感情，「雖然因為重建，有啲街坊已經搬走咗，但係有啲熟客仲會特登返嚟搵我」。為了這一份情誼，標叔明言想繼續做，但對於是否能經營下去，他則表示有心無力，「情感上我會想繼續做，但實際上好難」。

「雖然因為重建，有啲街坊已經搬走咗，但係有啲熟客仲會特登返嚟搵我」。 裕民市集檔主標叔

因此，標叔希望市集管理者能向小販提供援助，多加宣傳市集，提升人流。他透露政府部門曾與他們溝通，提出將來會進行一些宣傳活動如派發現金券和宣傳單張，惟標叔指出，類似做法亦曾在同仁市集進行，但當時成效不大。他認為市集的目標客人並非年輕人，反而是老一輩，建議派發如紙巾等日常用品更為吸引。標叔亦建議部門能考慮與地區人士合作，在市集內辦中醫義診，相這可令更多街坊知道市集的存在，繼而帶動人流。

小販以便利性為最大優勢 檔主嘆入市集競爭力較弱

另一名售賣童裝及內衣的陳生（四哥）已當了小販50年，他同樣是由物華街臨時市場遷到現址的小販。四哥認為，小販的賣點是方便，故小販會圍繞街道出現，「喺條街見到，方便咪買。」觀塘重建，當局把小販安置到市集後，他們便失去這個先天優勢，吸引力亦隨之而下降。四哥指，小販主要是賣民生及基層用品，「你（位置）唔方便，點解我要光顧你？依家啲人要行街都係去行APM嗰啲啦，所以小販（市集）競爭力較弱」。

四哥認為現時市集位置在地底，加上失去小販原有優勢後，在進場前便料想到生意不會太好，「都無失望嘅，因為都無期望。不過都比想像中更差，依家要喺呢度搵到兩餐？基本上無可能」。由同仁市集遷至現址，四哥並不後悔，「我大部分人生都喺呢度（觀塘），社區對我嚟講好重要，商場同小販嘅互動唔同，留低就可以保留呢種感覺」。 他認為這裏能保留一些社區僅有的情誼和人情味，在這個層面上算是「賺咗」。

「我大部分人生都喺呢度（觀塘），社區對我嚟講好重要，商場同小販嘅互動唔同，留低就可以保留呢種感覺」。 裕民市集檔主四哥

四哥提到，現時檔主平均年齡都是60歲以上，除了和他一樣想守住一份特有情誼外，有一部分更是希望能透過小販工作自力更生，「我唔敢講係全部啦，但有部分的確係想靠自己，唔想拎政府資源滿足自己嘅基本需要」。他希望市集的生意有機會在未來變好，協助一眾檔主維生，以及向市民提供生活上更多選擇。

此外，四哥亦希望市集管理者能更人性化地處理市集大小事宜，他指現時市集走道闊度約為6呎，據以往的不成文規定，檔主都能把部分貨品放出走道。現時市集走道狹窄，若把貨物放出來，行人難以通過，故管理者不容許他們把貨物放出，但同時舖內空間亦非常狹窄，檔主們只能站出走道上營業，十分尷尬，希望當局正視市集空間狹窄問題。