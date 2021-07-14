丁權案｜郭卓堅FB稱放棄上訴至終審法院　指無法付120萬保證金

有長洲覆核王之稱的郭卓堅，數年前與社工呂智恆挑戰丁屋政策，提出司法覆核，高等法院一度裁決部份勝訴，之後涉案三方提出上訴。上訴庭今年初推翻原訟庭判決，裁定政府與鄉議局勝訴。當時敗訴的郭卓堅表示，會上訴至終審法院。



不過郭卓堅今晚（14日）在Facebook表示，決定放棄上訴至終審法院，「這樣決定只為貧」。他表示，放棄上訴可少付120萬元保證金，認為以現時的政治形勢，難以有人贊助，就此致歉。郭未有回覆查詢。



▼新界原居民丁屋政策▼

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首裁決判兩種建丁屋方法違憲

根據2019年的判決，高等法院裁定郭卓堅及呂智恆部份勝訴，指原居民透過在政府土地以私人協約形式，或換地方式建丁屋，屬於違憲。不過如果原居民在自己的土地，以「免費建屋牌照」建丁屋，屬傳統合法權益未受影響。

鄉議局上述勝訴 劉業強形容全勝

法庭判決後，涉案的三方，即郭及呂、政府和鄉議局均對裁決不滿提出上訴。結果上訴庭於今年1月，裁定鄉議局及政府勝訴，即原居民以私人協約、換地方式、或利用自己土地建丁屋，都沒有違憲。當時鄉議局主席劉業強形容是「全勝」：「上次係贏2比1，今次係贏3比0。」

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上訴庭今年4月准上訴至終院

郭及呂則認為，丁屋政策只是殖民政府的過渡政策，以改善新界原居民的居住環境，沒有傳統歷史可追溯；然而丁屋政策賦予原居民特權，而且傳男不傳女，有違平等原則，應予以撤銷，故就此提出上訴。

上訴庭今年4月29日批准郭及呂的申請，認為對公眾有重大影響，批准4項爭議至終審法院，包括男性新界原居的丁屋權利，是否屬於《基本法》中的「合法傳統權益」。

郭卓堅在Facebook上表示，放棄上訴至終審法院。（郭卓堅Facebook）

郭卓堅：決定只為貧 難有人贊助訟費

不過郭卓堅今晚在個人Facebook上表示，今日作出一個決定，放棄就此案上訴至終審法院。他解釋，可少付120萬元保證金，「決定只為貧」，認為以現今的政治形勢，難以有人贊助訟費。他又稱，呂智恆已退出上訴，本身已是孤身作戰，就決定再三致歉。