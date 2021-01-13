丁權案｜本土研究社料政府預留更多官地　尹兆堅批難解決丁權問題

法庭於前年就丁權司法覆核案裁定，以私人協約或換地形式建丁屋屬違憲，其後涉案三方就裁決上訴。高等法院上訴庭今日（13日）裁定政府及鄉議局勝訴，換言之，原居民以私人協約、換地方式、或利用自己土地建丁屋，都沒有違憲。 本土研究社成員黃肇鴻表示，上訴庭裁決「超級保守」，只根據《基本法》第40條文作裁決，未有考慮丁權涉及的其他問題，包括歧視女性原居民等。他又指，原訟庭審理時無考慮對原居民的影響，惟上訴庭卻將其納入判詞中，「全港市民都受害好多年，係咪都要討回公道？」民主黨土地房屋發言人尹兆堅亦指對裁決失望，質疑裁決令政府更難處理丁屋問題，「綁死解決土地問題可能性。」

郭卓堅於2015年提出司法覆核，稱港英政府實施丁屋政策屬臨時恩恤措施，而非原居民特權，要求政府取消批准新界原居民興建丁屋的政策。是次亦是有史以來首宗挑戰憲法保障下的丁權案件。 （資料圖片／張浩維攝）

本土研究社成員黃肇鴻表示，高等法院上訴庭的裁決為「超級保守」，指其只考慮丁屋政策是否合乎基本法第40條的條文，未有考慮提出司法覆核的一方所指丁屋政策歧視女性原居民﹐、是否合乎香港人權法案等，而丁屋政策是否完全合乎基本法仍存疑，「係唔係1898年個時話係就係？」

黃肇鴻：全港市民都受害好多年

他又提到，上訴庭於判詞中提到，官司牽連甚廣，對原居民申建丁屋構成影響。他指，原訟庭審理時無考慮對有關影響，但上訴庭卻將其納入考慮之中，「全港市民都受害好多年，係咪都要討回公道？」他估計，案件有機會上訴至終審法院。

本土研究社成員黃肇鴻表示，高等法院上訴庭的裁決為「超級保守」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

至於對本港土地問題後續影響，黃肇鴻指政府除可將原本劃作「鄉村式用地」、涉及超過900公頃官地釋放，亦可於鄉村擴展區預留土地作丁屋申請，而過往政府根據申請數量預留土地，估計隨著法庭判決，將有更多丁屋申請，意味著政府將預留更多土地興建公屋。

尹兆堅：綁死解決土地問題可能性

民主黨土地房屋發言人尹兆堅亦指對裁決失望，認為丁屋政策猶如本港土地問題的「魔咒、金鋼圈」，失去本來有機會釋放作發展的土地。他又指，上訴庭判決不夠宏觀，未有考慮丁屋政策已討論多年，而特首林鄭月娥於2012年任發展局局長時亦提到，新界原居民不能「永享丁權」，並非如判詞中指提司法覆核的一方（即郭卓堅、呂智恆）非「stakeholder（持份者）」，「全港每個人都係持份者。」

他又認為法庭對人權法方面的著墨好輕，他認為，判決令政府日後難以再處理丁權問題，「綁死解決土地問題可能性。」

至於鄉議局主席劉業強指，政府可考慮以用新思維發展丁屋，包括將發展密度加高，即發展多層式丁屋大廈。尹兆堅指，仍然言之尚早，認為有關建議屬劉的個人利益居多。他指，郭卓堅為民主黨成員，會再與他相討跟進行動，「希望唔係句號·。」

劉業強形容裁決是「全勝」：

+ 3 + 3 + 3

高等法院上訴庭今日（13日）裁定政府及鄉議會勝訴，原居民以私人協約、換地方式、或利用自己土地建丁屋，都沒有違憲。（資料圖片）

「長洲覆核王」郭卓堅及社工呂智恆，早前就丁屋政策提出司法覆核，高等法院於2019年裁定以私人協約或換地形式興建丁屋「違憲」，而新界原居民在自己的土地以「免費建屋牌照」建丁屋，屬「合法傳統權益」，並合乎《基本法》，即郭卓堅等人部份勝訴。

不過，隨著涉案三方其後提出上訴，高等法院上訴庭今日裁定政府及鄉議會勝訴，即原居民以私人協約、換地方式、或利用自己土地建丁屋，都沒有違憲。