丁權案｜郭卓堅將上訴至終院　本土研究社拆解判辭：多處值商榷

高等法院於前年就丁權司法覆核案裁定，以私人協約或換地形式建丁屋違憲，其後涉案三方就裁決上訴。高等法院上訴庭周三（13日）裁定政府及鄉議局勝訴，即丁屋政策完全沒有違憲。 提出司法覆核的郭卓堅稱，會就案件上訴至終審法院，但承認現今「政治氣候」之下，「輸嘅機會多。」但他強調「唔可以唔出聲。」並反駁上訴庭的說法指自己並非事關政策的「持份者」，重申全港市民都是丁屋政策的持份者。 本土研究社則指，上訴庭未有處理政策歧視女性及非原居民的問題，亦無考慮港人於丁屋政策被濫用所受的損害。

高等法院上訴庭裁定政府及鄉議局勝訴，即丁屋政策完全沒有違憲。（資料圖片）

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判辭：丁權為「長久被認可及合法｣

上訴案由首席法官潘兆初、上訴庭副庭長林文瀚及上訴庭法官區慶祥審理。判辭中提到，丁權於1898年前推行的傳統，即使於其後土地的用途有所改變，仍被法例等保障及視為合法，「亦未受挑戰或被視為不合法」。判詞指，丁權為「長久被認可及合法｣（They had all along been recognized and accepted to be lawful.）。判詞亦提到，於1990年草擬《基本法》時已考慮丁屋政策屬合法的傳統權益。

上訴庭又指出，原審法官指換地及私人協約批地形式建屋沒有可追溯歷史為錯誤，認為兩個方式為慣有的土地使用制度（customary tenure）。

引國際歧視公約 指丁屋獲豁免

至於提出司法覆核的一方指丁權歧視女性同非原居民，與《香港人權法案條例》相違背。上訴庭於判詞中指，英國及中國政府有份簽署的國際公約《消除對婦女一切形式歧視公約》，兩國分別就丁屋政策提出豁免。上訴庭的判辭提到，制定《基本法》第40條時亦考慮到有關對歧視的豁免，以保障丁權於丁屋政策中的合法傳統權益。

批提出司法覆核「異常地延誤」

此外，判辭中指丁屋政策於1972年頒布，而《香港人權法案條例》則於1991年通過，而基本法則生效23年。上訴庭指，提出司法覆核的時期不僅是「嚴重延誤」（not only serious），而是「異常地延誤」（phenomenal）。判詞指，案件對可享用丁屋政策的原居民構成影響，亦對新界土地政策構成影響。上訴庭又認為，提出司法覆核的一方於丁屋政策上「無利害關係」。（they do not have any interest over and above that of an ordinary resident which give them standing to bring the judicial review.）

本土研究社成員黃肇鴻表示，上訴庭的判詞有不少值得商榷的地方。（資料圖片）

本研社：提司法覆核時間與條例生效日期不應有關連

本土研究社成員黃肇鴻表示，上訴庭的判詞有不少值得商榷的地方，如未有正面處理歧視女性同非原居民的問題，就算90年代通過的《香港人權法案條例》有考慮對丁屋政策的豁免，隨著社會變化，有關政策是否有改善空間。他指，國際有案例容許歧視存在，但需要考慮其必要性及是否合乎比例，但法庭於今次案件未有著墨。

他又說，看不到換地及私人協約批地形式的可追溯性，「清朝個時都無賣地啦。」他指，上訴庭視乎將1990年草擬《基本法》的委員會視為「大晒」，認為若當年草委當年一致認為丁屋屬傳統權益，應將其寫入條文，指法庭認為草委一致認為丁屋屬傳統權益的說法值得商榷。他又指，過往亦有取消傳統權益的案例，如70年代廢除納妾，認為提出司法覆核與條例生效時期無關，又指上訴庭未有看到全港市民於政策上受害。

提出司法覆核的郭卓堅指，將續上訴至終審法院。（資料圖片）

郭卓堅料難獲勝 堅持發聲

提出司法覆核的郭卓堅稱正研究判辭，但一定會上訴至終審法院，認為於現今政治氣候下「輸嘅機會多」，「唔可以唔出聲。」他認為，上訴庭正面處理歧視女性及非原居民的問題，又反駁指於丁屋政策上全港人亦是持份者。