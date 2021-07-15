記協發表言論自由年報：整頓媒體傾向愈見明顯　促尊重編採自主

香港記者協會今日（15日）發表2021年度言論自由年報，題為《破碎的自由》。年報總編輯楊健興表示，過去一年香港傳媒環境急速惡化，「自由喺極權嘅管治下支離破碎」，關注《蘋果日報》涉國安法，指涉及50篇文章，但未知是什麼報道或評論，辦報26年最終被凍結資金因而停運，數以百計從業員失業，之後有網媒將過往報道下架，反映審查情況會繼續惡化。他關注，特首林鄭月娥及近日上任的高官，計劃訂立假新聞法及規管傳媒，加上查冊收緊，「整頓媒體傾向愈嚟愈清楚。」



香港記者協會今日（15日）發表2021年度言論自由年報。（鄭秋玲攝）

年報共分六個章節，包括指出國安法下的香港滿佈紅線，政府計劃訂立假新聞法猶如增添利刀。年報亦關注現時記者查閱公共登記冊面臨多項難題，除修訂法例禁傳媒查冊外，入境處、運輸署、公司註冊處、屋宇署及選舉事務署亦分別藉改守則，拒絕開放數據。其中一章節圍繞港台整頓事件，由資深傳媒人區家麟分析，另外前有線新聞副採訪主任林妙茵回顧總辭事件等。

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年報總編輯楊健興提到，社會有「失衡」現象，明顯有建制傳媒或政黨為某些議題如立假資訊法，發動輿論聲勢營造政治壓力，政府聽到有人「點名」投訴後便採取行動。有別以往可包容不同取態立場的新聞機構，「聲音變一面倒」，社會上亦愈來愈多人不敢表達意見，因近期事件可見，如銅鑼灣刺警案後，如持不同意見，即遭當權者及立法會議員非議，令地位再高的社會賢能都不想被捲入風波，從而令新聞工作更困難，當有某社會現象出現卻找不到人分析。

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記協主席陳朗昇促政府交代清楚為「假新聞」立法的意向、有關內容準則及是否已備實施時間表，他質疑，政務司司長李家超、保安局局長鄧炳強等常將「假新聞」掛在嘴邊，惟他們無受專業訓練及新聞經驗。他提到，不少新聞從業員、評論員近期離港，對業界有好大影響，但欣慰仍有不少緊守崗位的同行，勉勵「香港需要新聞，市民需要真相。」

記協在年報中有六項呼籲，包括人大應因時制宜，考慮港人憂慮，檢視《港區國安法》實施後香港情況，研究修訂及補充條文，特別是傳媒可以公眾利益作為答辯理由，保障新聞自由；二，政府恢復過去查冊安排，讓傳媒採訪工作發揮監察社會功能；三，政府研究以立法形式處理「虛假訊息」應擱置，應透過教育、宣傳等方式提高對市民對虛假訊息的認識，自行監察；四，取消《警察通例》内有關「傳媒代表」内容所作出的修訂，真正配合傳媒採訪工作；五，政府應加速制訂《資訊自由法》和《檔案法》，賦予公眾真正的法定知情權和查閱檔案權利；及六，停止打壓香港電台，尊重編採自主。

▼6.29尖東商廈一片紅▼

