收緊查冊｜8.23生效　財庫局稱嚴格執行　董事姓名須與身份證一致

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-07-05 18:37

政府早前刊憲修訂公司查冊安排，新安排下，以往供所有查冊人士查閱的公司董事通常住址及完整身份證號碼，將被列為「受保護資料」，只供7類「指明人士」申請閱覽，包括資料當事人及其授權人、公職人員或公共機構、因執行法定職能而須使用受保護資料的人士或機構、律師、會計師、金融機構及指定非金融業人士。 立法會今(5日) 首次召開與新查冊安排相關的附屬法例小組委員會，由金融界立法會議員陳振英擔任主席。會上有議員關注，新安排或對工會處理勞資糾紛造成不便；另亦有議員關注修訂後應要求所有公司董事提供的姓名，須與身份證文件上相同，以便識別。 財經事務及庫務局副秘書長許澤森表示，將要求公司註冊處嚴格執行新安排，確保所有公司董事姓名要與身份證文件相同，若不依照處方會要求申請人更新，仍不跟從就有機會違反《公司條例》。

陸頌雄倡列工會代表為「指明人士」

工聯會立法會議員陸頌雄表示，修訂公司查冊安排後，對工會處理勞資糾紛有不便和麻煩，認為若公司已倒閉，或公司董事提供的通訊地址無效，將難以協助員工處理相關問題。他建議政府將代表員工索償的工會列入「指明人士」，讓他們有需要時可進行查冊。陸頌雄提及，政府早前回覆建議他們可找律師協助，但他強調找律師協助查冊，對打工仔來說是額外成本。

許澤森回應時稱，局方傾向從謹慎方式處理「指明人士」，認為有關人士須有法定職能，在法例下施加法律責任，惟工會並無相應的法律規定和責任，故在衡量後未有列入。他稱員工或工會有需要可向勞工處求助，強調勞工處不受新查冊安排影響，可協助處理相關情況。

工聯會立法會議員陸頌雄建議政府將代表員工索償的工會列入「指明人士」，讓他們有需要時可進行查冊。（羅君豪攝）

陸頌雄追問，若發現公司董事提供的通訊地址無效，向相關人士提出申請索取其他聯絡方法或地址須多少時間。許澤森指，任何人都可就此提出投訴，公司註冊處會隨即跟進，一般會先發信給董事查證通訊地址是否失效，其後會給予對方14天回覆。他強調既要保障登記冊的資料準確，亦要給予董事有合理澄清或辯解的機會。

財庫局：「指明人士」設特別授權戶口查冊 毋須每次申請

實政圓桌立法會議員田北辰表示，若出現「同人唔同名」的情況，局方難以得知是否同一人，他問及修訂公司查冊安排後，會否規定所有公司董事登記的姓名須與身份證名字相同。許澤森稱，在行政上一直有要求登記的資料要與身份證姓名相同，惟過往非每宗個案也是嚴格執行。他強調修訂後將向公司註冊處要求要嚴格執行，強調董事人名稱須身份證姓名相同，若不依照公司註冊處會要求申請人更新，仍不跟從就有機會違反《公司條例》。

金融服務界張華峰問及，一般處理「指明人士」身份須多長時間。許澤森稱處理方法簡便，「指明人士」在確認登記身份後，將有一個特別授權戶口進行查冊，毋須每次申請。張華峰關注，如何避免有不守規矩人士，利用「指明人士」身份查閱他人資料後，給予收數公司或用以收取利益，許澤森稱，「指明人士」進行查冊工作需符合法例要求，查冊前需作聲明確認有關目的，否則就是作出虛假聲明。

田北辰表示，若出現「同人唔同名」的情況，局方難以得知是否同一人，問及修訂公司查冊安排後，會否規定所有公司董事登記的姓名需與身份證名字相同。（盧翊銘攝）

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新查冊首階段於8.23生效

政府早前刊憲，新查冊安排將分3階段執行，首階段先於8月23日生效，讓公司在登記冊上以董事的通訊地址代替通常地址，及董事和公司秘書的部分身分識別號碼代替完整號碼予公眾查閱。第2階段則於2022年10月24日實施，公司登記冊董事索引所載的受保護資料， 須以通訊地址及部分身分識別號碼代替讓公眾查閱，「受保護資料」將不再提供予公眾查閱，而「指明人士」須向公司註冊處另行提出取覽董事等人的受保護資料。

第3階段則於2023年12月27日開始，資料當事人可向公司註冊處申請，不提供在第2階段開始前已向公司註冊處登記的文件所載的受保護資料，並以其通訊地址及部分身分識別號碼代替讓公眾查閱，「指明人士」仍可向公司註冊處提出取覽董事等人的受保護資料。

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