女警涉向2女取折扣買Chanel　官稱不排除優惠出於友誼裁罪脫

女警處理一宗代購名牌貨騙案的投訴，事件終和解處理。女警涉嫌向該案的兩名女事主詢問購買Chanel和Celine等名牌手袋的折扣，並以優惠價購得Chanel手袋、Gucci運動鞋和鑽石耳環等。女警和該2名女子被廉政公署控告索取及提供利益等7項罪名，裁判官今（15日）稱控方未能證明3人事前有協議，認為兩人向女警提供折扣時，或因她們是朋友，而非作為報酬或誘因，故裁定3人全部罪名不成立，但指另兩名女被告自招嫌疑，拒絕她們的訟費申請。3名被告散庭後擁抱哭泣。



三名女被告為李倩華（30歲，女警）、梁慧嘉（46歲，時裝店部門經理）及庄澳琳（32歲，珠寶公司文員）。李被控4項公職人員索取利益和1項公職人員接受利益罪，梁和庄各被控1項向公職人員提供利益罪。

控罪指，李於2017年9月至2018年2月期間，分別向梁和庄，以及莊詩敏和黃姍姍索取折扣價和低於市價，購買一個Chanel手袋、一個Celine手袋、一件童裝品牌Nicholas & Bears產品、一對Gucci運動鞋和一對耳環作查案報酬。其中莊詩敏和黃姍姍拒絕提供利益。

女警李倩華經審訊後被裁定全部罪名不成立。(陳家怡攝)

詐騙投訴終和解處理

控方證人莊詩敏於2017年為他人代購奢侈品未有供貨，涉詐騙罪被捕，由李倩華負責調查跟進，梁慧嘉及庄澳琳為該案報案人。莊在同年10月25日與梁和庄簽署和解協議，莊願意還款給二人。李在事後經梁和庄以優惠價購買Gucci運動鞋等名牌貨品。

就李涉嫌2項向莊詩敏索取利益罪，莊供稱被捕後問可否保釋，李回答指涉及金額太大，不能保釋，李亦在警署問過她可否員工折扣買名牌手袋，稱是「畀緊機會」莊不作起訴，着她一個月內處理妥當還清款項。莊指她再到警署報到時，李重提名牌折扣的事。

認為李非明顯參與和解

暫委裁判官許肇強裁決時稱，控方未能指出李收取利益的具體作為或不作為是甚麼，促成騙案和解的是李的上司林警長，故不認同李有明顯參與。他表示從3名被告的對話可見，李不是貪婪的人，對另外兩人有防範和戒心。

李問折扣有其他警員在場

莊指李問及折扣時態度嚴肅，有警員在場，較後時才記起被告有問Chanel和Celine手袋折扣。許官認為莊作供前言不對後語，出現兩個版本，法庭不能依賴其供詞。

未見三人有協議

許官續指，控方需要證明李收取利益的性質是作為報酬或誘因，梁和庄獲全數退款後不再追究，報案目的已經達到，對李別無所求。一般市民會視收回款項和簽署和解協議，等同案件結束，她們事後透過訊息向李道謝，幫她購買名牌產品。

三人有相約吃飯拍照

許官稱，控方未能證明3人在騙案調查期間和收取欠款前已達成協議，她們的通訊紀錄沒有丁點兒蛛絲馬跡。而且她們相約吃飯拍照，有共同Whatsapp群組，可見向女警提供折扣是因為她們是朋友，並非作為報酬或誘因。控方未能舉證至毫無合理疑點，故許官裁定3人全部罪名不成立。

梁和庄的代表律師隨即提出訟費申請，許官指她們有自招嫌疑，的確有用員工折扣提供優惠，加上被告違反公司使用員工折扣的規定，他認為被告不能以無知的藉口犯法，拒絕兩人的訟費申請。

案件編號：WKCC1323/2020