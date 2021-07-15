首宗國安法審訊｜李立峯：光時口號與元朗白衣人事件關連性更大

男子唐英傑於去年七一，涉嫌騎著展示「光復香港 時代革命」旗幟電單車，被控煽動他人分裂國家等罪名，辯方專家李立峯教授繼續作供，他不認同控方所指，稱有關口號在前年7月21日，有示威者在中聯辦外示威時出現，因之前已在元朗及屯門等區出現「光復」的運動。李反覺口號與元朗白衣人事件的關連性更大。



中大新聞及傳播系教授李立峯稱，控方專家認為反修例運動中第一次出現「光時」口號，為2019年7月21日在中聯辦外的示威。但李指稱早於當日示威的一至兩個星期前，網上已出現該口號。此外，7.21前也有「光復屯門公園」、「光復上水」等示威，會令人再想起「光時」口號。

辯方就「光時」口號詮釋的主要說法。(詳看下圖)

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光時口號與白衣人事件更有關聯

李又指，元朗白衣人事件，較中聯辦事件更受公眾關注，公眾或因此使用「光時」口號，以表達不滿。李認為，白衣人事件較中聯辦事件，與「光時」口號更有關聯，

光時與港獨關連性不強

李續指，他和團隊連登討論區的帖文和留言研究。認為「光時」口號和「香港獨立」關連性不強。

控方問李，是否有相關留言被刪除而沒有計算，李回應指他和團隊搜索的帖文和留言，約2500萬個，即使有留言被刪除，亦只佔少數，認為不影響研究。

被告唐英傑，24歲，報稱侍應。他被控1項煽動他人分裂國家及1項恐怖活動罪，以及1項屬恐怖活動交替控罪的危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。

案件編號：HCCC280/2020

控方專家對「光時」口號的解讀。(詳看下圖)

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案發經過。(詳看下圖)