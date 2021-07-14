首宗國安法審訊｜控方堅稱警方統計更可靠　李立峯：當然唔係

男子唐英傑去年七一涉嫌騎著展示「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，被指煽動他人分裂國家案續審，中大新聞與傳播學院教授李立峯續代表辯方作證，他上午作供時指控方專家將「光時」口號只解成將香港分裂出中國，認為控方的其理據不足。主控官周天行下午盤問李時，指警方在研究「光時」口號時，亦有統計分裂或顛覆國家元素出現的次數，認為警方的統計較李的研究更可靠。李即回應說：「當然唔係。」並再重申，「光時」口號存在歧義，應開放予人解讀。



指辯方研究時段較短

主控官周天行下午展開盤問，他指辯方兩名教授所作的研究，除了統計連登討論區的「光時」帖文外，其他的研究方法都是截至2020年1月，未有涵蓋2020年2月至7月。李立峯教授回應說，本年4月才收回辯方指示撰寫專家報告。周即指李可以在收到指示後，繼續進行研究。李回應說無法回到過去再做研究，但指仍可根據手上資料作考慮。

解讀存歧義不能說正確不正確

周續指控方的專家，即嶺南大學歷史系教授劉智鵬，認為「光時」是要把香港從中國分裂出來，堅稱這看法才是正確的。

李回應指，不能說劉的看法正確或不正確，但這口號存在歧義，正如李的研究中使用小組討論，參與者對「光時」有不同看法，劉也提供他對「光時」的詮譯。但李補充，他個人而言不會作以詮譯。

辯方專家對「光時」口號的看法。(詳看下圖)

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考慮口號之餘亦需視乎場境

周又稱，警方高級督察張偉文在統計「光時」口號在示威時出現時，亦伴隨分裂或顛覆國家元素出現的次數，以確立它們之間的關連性，故試為警方的研究方法較李的研究方法，更為可靠。李笑言：「當然唔係(Of course not)。」並即弔來旁聽人士發笑。

李解釋，非指警方的統計不可靠，但質疑解讀方法，只強調「光時」口時和分裂或顛覆國家元同時出現，亦需考慮其場境。

被告唐英傑，24歲，報稱侍應。他被控1項煽動他人分裂國家及1項恐怖活動罪，以及1項屬恐怖活動交替控罪的危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。

審訊明續，李立峯繼續作供。

案件編號：HCCC280/2020

控方專家對「光時」口號的解讀。(詳看下圖)

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案發經過。(詳看下圖)