【多圖】般咸道官小、舊大埔警署及沙頭角協天宮　今列法定古蹟

政府今日（16日）刊憲，公布古物事務監督、即發展局局長，根據《古物及古蹟條例》，將西營盤般咸道官立小學、舊大埔警署和沙頭角協天宮列為法定古蹟。



般咸道官立小學被列為法定古蹟。該建築呈Ｅ字形布局，中間部分狹長，兩端各有附翼。（發展局圖片）

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般咸道官小校舍戰前落成 曾被徵用作日本憲兵總部

般咸道官立小學校舍建於1940年至1941年，為羅富國師範學院的舊校舍，學院在1939年成立，是香港首間全日制師範學院。而在日治期間，校舍曾被用作日本憲兵總部。羅富國師範學院重開後，於1962年遷往沙宣道的新校舍，舊校舍曾由香港中文大學聯合書院使用。

校舍主樓以混凝土建造，是本港現代流線型風格建築的典型例子，特點是多用曲線及橫線，着重功能，極少裝飾。此外，位於主樓的防空洞見證了日本入侵的歷史，在本港現存的歷史建築中頗為罕見。而大樓內的意大利批盪、木門、木或鋼框窗戶等，均具歷史價值。

舊大埔警署被列入法定古蹟，圖為正面及遊廊。（發展局圖片）

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舊大埔警署有逾120年歷史

至於舊大埔警署，則在1899年落成，是新界首間警署及警察總部，亦是新界現存歷史最悠久的警署。舊大埔警署是英國於1899年4月16日期間，首次在新界升起英國國旗的地方，見證英國對新界的殖民管治。日治期間，由於警署空置，其門窗、木地板或其他可用的物品，均被附近居民搶掠一空。

舊大埔警署由三幢單層式「實用主義」建築物組成，即主樓、職員宿舍和飯堂大樓。三幢建築物由一片平坦寬廣的草坪連接。原有的建築構件，例如荷蘭式山牆、裝飾性窗拱和窗台、鑄鐵排水渠和雨水斗，以及壁爐等，均大致保存原貌；外部構件如入口附近的保安崗亭及八角形水井、主樓前院的旗桿和兩座炮台，以及草坪上的磚砌焚化爐，亦保存良好。

協天宮被納入法定古蹟。圖為協天宮主體建築正立面。（發展局圖片）

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沙頭角協天宮曾用作福德私塾校舍

沙頭角協天宮於1894年至1895年間重建，以取代原先的關帝廟。協天宮對十九世紀末沙頭角地區的經濟發展有重要的歷史價值，亦是現存少數與東和墟相關的主要廟宇。東和墟由村落聯盟「十約」經營，而「十約」由1830至1930年代支配沙頭角區經濟。

在20世紀初，協天宮曾用作福德私塾校舍，為山咀的兒童提供教育，之後再用作學校，直至2015年後，學校回復戰前原名，即福德學社小學。現時廟宇已不再用作教學。建築內的神龕及簷板、三葉形拱門、青磚外牆等均保持完好。