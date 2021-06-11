保育組織指半山雅賓利抽水站應提高評級　倡戰前配水庫設虛擬導賞

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-11 12:56

古諮會日前通過將3個戰前配水庫列為一級歷史建築；至於雅賓利食水抽水站，有委員認為應獲更高評級，將交還古蹟辦重新審視。 「活現香港」共同創辦人陳智遠今日（11日）於港台節目《千禧年代》上指，認同半山的雅賓利食水抽水站應有更高評級，古蹟辦應審視抽水站於抽水系統中的角色，及與城市發展的關係。由於有被列一級歷史建築的戰前配水庫仍在運作中，他建議可透過虛擬導賞讓市民參觀。

▼雅賓利食水配水庫▼

雅賓利食水抽水站建於1938至1939年，早前獲古蹟辦建議評為三級歷史建築，不過日前古諮會將其交還古蹟辦重新審視。「活現香港」共同創辦人陳智遠指，認同抽水站應獲更高評級，因其落成至今有一定年份，加上抽水站於抽水系統的組合中有一定重要性。他建議，當局審視其價值時應看抽水站於整個抽水系統中的角色，以及建築物與城市發展的關係。

至於獲古諮會通過列為一級歷史建築的3個戰前配水庫，即半山雅賓利食水配水庫、山頂食水配水庫，及歌賦山食水配水庫，陳智遠指雖於建築用料上未及深水埗主教山配水庫，但它們能夠反映當時港島的城市發展，有一定重要性。由於部份配水庫仍在使用中，他建議可以虛擬實景導賞方式，配以水務方面專家講解，加深市民的認知；而獲確認為一級歷史建築的深水埗主教山配水庫，他則建議可利用被錯誤拆去的部份興建通道，讓市民入內感受及參觀。

他指，透過今次事件，政府部門應提高的歷史建築的敏感度，檢討走漏的情況，而民間亦可以透過查冊、翻查歷史資料等方法作研究。

▼山頂食水配水庫▼