鑽石山地盤發現人骨　毗鄰綠置居啟鑽苑　交文物保育顧問評估

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-19 15:55

古蹟辦於周三（16日）獲通知，指於鑽石山地盤工程中發現疑似人骨，並於周四派人到場視察，發現的人骨於一個「金塔」內。建築工程公司所聘請的文物保育顧問現正評估有關發現。涉事地盤為鑽石山綜合發展區地盤，即鄰近綠置居啟鑽苑及屯馬線鑽石山站。

鑽石山綜合發展區地盤發現疑似人骨。（資料圖片/歐嘉樂攝）

古物古蹟辦事處回覆查詢指，在6月16日傍晚接獲通知，鑽石山地盤工程中發現疑似人骨。古蹟辦於6月17日派員到現場視察，發現的人骨是在一個俗稱「金塔」的瓦甕內。建築工程公司所聘請的文物保育顧問現正評估有關發現，並會向工程部門提交建議措施。如有需要，古蹟辦會從文物保育角度提供意見。

涉事的為鑽石山綜合發展區地盤，即毗鄰剛於本月截止申請的綠置居啟鑽苑及居屋2020啟翔苑的地盤，亦鄰近屯馬綫鑽石山站。

鑽石山綜合發展區地盤，即包括剛於本月截止申請的綠置居啟鑽苑，及居屋2020啟翔苑的地盤。（資料圖片/歐嘉樂攝）

鑽石山綜合發展區有兩項評級歷史建築

鑽石山綜合發展區為前大磡村地皮，現正興建公營房屋，包括3幢擬議作出租公屋及9幢擬興建居屋。大磡村舊址內有被評為三級歷史建築的前皇家空軍飛機庫，及被評為二級歷史建築、為飛機庫附屬設施的機槍堡。

根據古蹟辦資料，前皇家空軍飛機庫及機槍堡建於1943年，相信機槍堡於日治期間曾為時飛機庫全體機員及技術人員的防空洞，而飛機庫則由日軍重建於鑽石山，曾停泊日軍軍機。

區內亦有影星喬宏故居、建於1940年代的鑽石山大觀園「石寓」。石寓參考著名中國小說《紅樓夢》興建一座類似書中大宅的建築物，並取名「大觀園」。大宅先後有多位名人和藝術家居住，包括前上海交通銀行經理吳君肇、前淘化大同食品有限公司主席、以及著名導演李翰祥先生。不過，最終被古蹟辦決定不予評級。3項歷史建築物被稱為「大磡三寶」，將會重置於綜合發展區內的活水公園。