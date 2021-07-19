病房引入巡邏機械人添仔與咪咪　安撫認知障礙症病人防跌倒受傷

長者因跌倒而住院及死亡是本港主要醫療問題之一，2019年有逾4.5萬宗個案，公院病人住院期間跌倒比率，2020年為每千人有0.42，醫管局最近引入兩款巡邏機械人TEMI （添仔）及MIMI（咪咪），定時在病房廣播防跌訊息。巡邏機械人同時具有播片與視像通話及遊戲功能，屬轉移療法之一，可幫助認知障礙症病人減輕焦慮。新界東內科及老人科顧問護師史綺雯稱，主要希望透過重複性說話，運用健康教育模式提醒有認知障礙症病人，「唔好隨便離開所屬位置」，有助減低跌倒風險。



巡邏機械人添仔和咪咪在去年底投入服務，分別在2個内科及老人科男病房工作，包括沙田醫院及慈氏護養院，主要協助患有認知障礙症而跌倒風險較高的病人。添仔和咪咪已內置病房的路線，每日早午晚協助巡邏，共工作17小時，除廣播防跌訊息外，按公平分配及病人需要會停留於病床旁播放歌曲或影片，以減輕病人的焦慮感。今年2月進行的一項病人滿意度調查，超過9成對巡邏機械人服務感到滿意。

添仔助穩定認知障礙症病人情緒

新界東內科及老人科顧問護師史綺雯稱，曾有一位80多歲患有認知障礙症的病人，因不習慣醫院陌生的環境，不停嚷著要離開病床，又不停扯出床單，床褥亦被他丟到地上，之後又開始拆除床板。幸好剛遇到添仔出巡，醫護人員立即向伯伯介紹添仔，希望藉着播放影片安慰伯伯不安的情緒，史綺雯女士稱

「我地有裝到『帝女花』係入面，諗住畀伯伯佢睇，點知佢即刻無興趣，之後碌碌下，伯伯竟然想睇張學友，睇左個幾鐘，佢就無再拆嘢，只係跟住音樂搖下頭」，史綺雯稱，病房的醫護對此事都印象相當深刻。

史綺雯稱希望透過重複性說話，運用健康教育模式提醒有認知障礙症病人不要隨便走動。（蕭曉慈攝）

除智慧巡邏機械人外，醫護亦引入不少設施及電子產品改善院內病人跌倒問題。包括適用於認知障礙症病人的公仔療法，即要求病人去照顧一個嬰兒公仔，分散他們的注意力，能安慰他們以幫助減壓及減輕焦慮症狀。

另外，安全帶中央警報系統、壓力傳感器警報系統、安全頭盔及護臀褲適用於復康及延續護理病人身上，這些措施主要希望減低病人離座後跌倒的風險及傷害。

發展智慧醫院提升服務水準

醫管局已預留1,000萬元推行護理質素提升計劃，該局高級行政經理（護理）/首席護士長唐華根稱，發展智慧醫院是醫管局最重要的可持續發展策略之一，現時七個聯網都使用具多方面功能的電子病床版面，現正處於大量採購的階段，估計五年內全港醫院將會廣泛使用，又指巡邏機械人可發展個人化功能，會視乎未來科技發展進度以更新相關功能。