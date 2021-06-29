醫管局推「18區中醫診所」App　預約前必睇5大Q&A　附門診名單

撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-06-29 16:40

醫管局推出「18區中醫診所」手機 App ，市民可以透過該 App 預約中醫門診，對於傾向睇中醫的市民來說，更方便在生病時預約到政府資助中醫診症。「18區中醫診所」App 可以預約的中醫診所暨教研中心，在各區共有18間，市民終於可以用電話預約以外的方法，更有效預約和查詢中醫診所服務。

「18區中醫診所」

根據政府新聞公報指，市民要使用「18區中醫診所」前，需要先在任何一間中醫診所登記求診，下次才能透過 App 預約（無需另外登記）。同時，市民可以幫家人﹑長者透過 App 管理和預約，提升更便利的中醫門診服務。

👇👇醫管局「18區中醫診所」App 5大Q&A👇👇

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中醫診所暨教研中心，服務範圍包括中醫內科門診（不多於五劑中藥）、針灸及骨傷／推拿服務。目前 18 區都有一間中醫診所，在使用「18區中醫診所」App前，可按下圖放大睇各區中醫診所位置。

👇👇18區中醫診所暨教研中心名單及地址👇👇

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資料來源：中醫動CMK

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