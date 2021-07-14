新加坡疫情升溫　單日增56宗本地病例　41宗與卡拉OK夜店群組有關

新加坡的新冠肺炎（COVID-19）疫情再度升溫，7月14日單日新增60宗確診個案，當中56宗為本地病例，為10個月以來的新高。病例急升與當地爆發「卡拉OK夜店群組」有關，佔41宗個案，在這些個案中，還有一名群組感染者搭乘星夢郵輪（Dream Cruises）旗下的世界夢號郵輪（World Dream），結果在船上初步確診，郵輪14日提早結束行程。



截至7月14日，「卡拉OK夜店群組」累計確診個案升至53宗，包括7月14日單日確診的41宗。《聯合早報》報道，衞生部長王乙康預計群組會出現更多病例，並指很可能擴大成一個非常大的感染群組，他又指，有夜店涉嫌非法營業，無法確認誰去過夜店，呼籲有關人士自願檢測。

據新加坡官員指，群組內的首宗確診個案為一名持短期探訪證的越南女子，她於7月11日求醫。報道指，這名女子曾經到訪多間卡拉OK和夜店。

新加坡疫情：圖為2021年7月14日停泊在新加坡港口的世界夢號郵輪，船上一名乘客確診新冠肺炎，為「卡拉OK夜店群組」個案（Reuters）

在「卡拉OK夜店群組」中，還有一名感染者搭乘世界夢號郵輪，為一名40歲乘客，郵輪在7月11日出發，然後到了7月13日，這名感染者被確認曾與群組其中一名確診者密切接觸，於是接受病毒檢測，後來這名感染者確診，並已經送院。

據《聯合早報》所指，這名感染者曾與其中一名確診越南女子密切接觸，並指這名女子有從事陪酒女郎工作。

世界夢號郵輪的行程為公海遊，原定14日上午9時返抵馬利納灣郵輪中心（Marina Bay Cruise Centre，暫譯），由於有乘客確診，它提早在14日上午6時半抵達郵輪中心，乘客需通過病毒檢測才能離開，部份人在7月14日夜晚下船。

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