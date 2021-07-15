新冠肺炎｜英格蘭解封倒數　新加坡愈趨緊張　澳洲墨爾本封城5天

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情因Delta變異病毒株而出現變化，有些國家認為情況可控，決意踏上讓民眾重過類似正常生活之路，例如英國；有些則正在與疫情搏鬥，例如印尼及新加坡等。



英國新冠肺炎疫情：倫敦市長簡世德要求倫敦交通局，即使在19日放寬防疫措施後，仍要求人們在巴士及列車上佩戴口罩。圖為7月14日，倫敦滑鐵盧站內的途人。（AP）

英國衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）7月12日確認將推進英格蘭解封路線圖的最後一步計劃，19日實行。路透社15日稱，隨着措施鬆綁的「自由日」臨近，也有聲音對於確診個案增加，以及健康脆弱群體所面對的恐懼表示憂慮。對部分人來說是「自由日的」19日，對一些來說是「焦慮日」。

路透社引述批評意見稱，批評人士說，政府放鬆限制的策略不僅會帶來死亡，還會使許多人的病情拉長，同時增加臨床上弱勢群體面對的風險。

印尼新冠肺炎疫情：圖為7月14日，茂物一個墓地的工作人員在準備將一名新冠肺炎死者下葬。（AP）

印尼：疫情惡化

印尼一名高級官員稱，國家在確診個案數字接近垂直攀升後，正準備應對疫情惡化。他警告稱病毒傳染速度因為Delta變異變毒株而快過預期。14日的新增個案多逾5.4萬宗，是過去1個月來，多次達到高峰的其中一次。印度自6月起以來，確診個案已增逾10倍。

官員稱政府已將一些建築物改變用途，變成隔離措施，並調派醫科及護理畢業生前往協助治療病人。政府亦在進口藥物及氧氣。

最近數周印尼人口最密集的爪哇島疫情尤其嚴重，醫院已全滿，很多人在獲得治療方出現困難，以及有數百人在自我隔離期間去世。

印尼新冠肺炎疫情：圖為7月9日，西爪哇泗水一間已住滿病人醫院內，有人在走道上接受供氧。（AP）

新加坡：夜店累事

一直尋求與包括香港及澳洲等地展開「旅遊泡泡」的新加坡，疫情一直反反覆覆，有關安排無法實行。

新加坡包括卡拉OK在內的感染群組正在擴大，14日出現10個月來最多的確診個案。

7月14日單日新增60宗確診個案，病人包括卡拉OK的侍應及客人。衞生部稱，56個新的本地個案中，41個與「卡拉OK夜店群組」有關。

截至7月14日，「卡拉OK夜店群組」累計確診個案升至53宗，包括7月14日公布的41宗。

新加坡官員指，群組內的首宗確診個案為一名持短期探訪證的越南女子，她7月11日求醫。報道稱她曾到訪多間卡拉OK和夜店。

澳洲新冠肺炎疫情：圖為2019年3月，墨爾本的一級方程式賽車澳洲大獎賽賽道。2021年賽事已取消，因本地贊助商與一級方程式賽車（F1）無法就澳洲嚴格的旅遊及防疫措施達成妥協。（AP）

澳近半人口陷入封鎖

澳洲悉尼（Sydney）疫情有效緩跡象，令大悉尼地區自6月26日實行的封城，有望在7月稍後時間撤銷。

從悉尼進入維多利亞州的家具搬運工人，導致病毒傳進一幢住宅大廈。當地疫情升溫，新增18確診個案。

Delta變異病毒株維對多利亞州首府墨爾本（Melbourne）構成威脅。這是疫情2020年在澳洲爆發以來，墨爾本第5次「封城」。

維多利亞州15日下令「封城」5天。連同位於新南威爾士州的悉尼在內，澳洲2,500萬人口中，近半處於被封鎖的狀態。新南威爾士州正處於為期5週的封城，實行至7月底為止。

維多利亞州自午夜起，民眾須盡量留在家中，除非為購買食品雜貨、進行必要的工作、做運動、醫療保健或是接種疫苗。

新西蘭宣布，它與澳洲維多利州的免隔離旅遊安排在香港時間15日晚上9時59分起暫停。新西蘭稱會在19日再行檢視。