康城影展放映反修例紀錄片　導演周冠威多次指不欲輸給恐懼

反修例運動至今超過兩年，不少紀錄片或以運動作背景的電影製作應運而生，惟隨著《國安法》實施，部分在港面對禁映情況，包括《理大圍城》。曾獲香港金像獎最佳電影《十年》、《幻愛》導演周冠威，歷時兩年祕密製作的紀錄片《Revolution of Our Times(時代革命)》，卻獲第74屆康城電影節放映。周冠威接受外媒訪問時，曾指不想猜測「紅線」，面對《國安法》威脅，指「我真的不想輸給恐懼（I really don’t want to lose to this fear）」。

周冠威曾於過往訪問中談及本港的政治「紅線」，認為「紅線」不應該存在，「點解我地要有所謂紅線，而呢個紅線可以話係唔公義、唔合理，係一個荒誕的紅線。」



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周冠威於2013年執導第一套劇情長片《一個複雜故事》，正式在電影圈出道。其後於2015年擔任本港社會事件作背景的電影《十年》的總導演，並負責執導單元故事之一《自焚者》，而廣為大眾認識。《自焚者》以仿紀錄片的形式製作，周冠威曾透露故事內容正正談討突破社會內的禁忌。

電影中有角色以自焚方式抗爭。（電影《十年》劇照）

多套涉反修例運動內容電影遭禁播

隨著《國安法》實施，本港電影業創作空間被指日漸收窄，事實上政府已修訂《電影檢查條例》中的檢查員指引，要求針對《國安法》的考量。而過往多次發生有涉及政治敏感題材的電影被禁映，包括同樣紀錄反修例運動的紀錄片《理大圍城》，而發行商《影意志》甚至被藝發局停批資助；而其後亦有以運動作背景的劇情短片未獲當局批出放映許可。

周冠威接受外媒訪問時，曾談及對「紅線」、「恐懼」看法，指自己選擇公開名字、甚至拒絕更改電影標題，因不想輸給恐懼（I really don’t want to lose to this fear）。他又強調實名是為了對抗自我審查，同時表達在言論自由保護之下，其影片本應是合法。

周冠威曾受訪指，「紅線」不應存在，希望可將其消除。（資料圖片）

曾受訪指紅線不應存在

他並非首次談到對恐懼的看法，周冠威於去年播出的港台節目《鏗鏘說》，受訪時被問到創作時有否受政治「紅線」影響，他當時指出，「紅線」不應該存在，甚至希望消除「紅線」，「點解我地要有所謂紅線，而呢個紅線可以話係唔公義、唔合理，係一個荒誕的紅線。」他受訪時指，言論自由應是法律所保障。談及離港，周當時指要迫自己不考慮離開，「唔想輸畀恐懼，而我覺得恐懼係唔恰當；」「恐懼定無懼係自己意志選擇。」

而於5年前《十年》放映時曾被《環球時報》批評，當時他反駁批評，認為電影有社會責任，《十年》反映的是港人的恐懼，他正正希望透過《十年》表達港人「無畏無懼」。