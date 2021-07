康城影展放映反修例紀錄片　導演周冠威多次指不欲輸給恐懼

反修例運動至今超過兩年,不少紀錄片或以運動作背景的電影製作應運而生,惟隨著《國安法》實施,部分在港面對禁映情況,包括《理大圍城》。曾獲香港金像獎最佳電影《十年》、《幻愛》導演周冠威,歷時兩年祕密製作的紀錄片《Revolution of Our Times(時代革命)》,卻獲第74屆康城電影節放映。周冠威接受外媒訪問時,曾指不想猜測「紅線」,面對《國安法》威脅,指「我真的不想輸給恐懼(I really don’t want to lose to this fear)」。

周冠威曾於過往訪問中談及本港的政治「紅線」,認為「紅線」不應該存在,「點解我地要有所謂紅線,而呢個紅線可以話係唔公義、唔合理,係一個荒誕的紅線。」



周冠威於2013年執導第一套劇情長片《一個複雜故事》,正式在電影圈出道。其後於2015年擔任本港社會事件作背景的電影《十年》的總導演,並負責執導單元故事之一《自焚者》,而廣為大眾認識。《自焚者》以仿紀錄片的形式製作,周冠威曾透露故事內容正正談討突破社會內的禁忌。

電影中有角色以自焚方式抗爭。(電影《十年》劇照)

多套涉反修例運動內容電影遭禁播

隨著《國安法》實施,本港電影業創作空間被指日漸收窄,事實上政府已修訂《電影檢查條例》中的檢查員指引,要求針對《國安法》的考量。而過往多次發生有涉及政治敏感題材的電影被禁映,包括同樣紀錄反修例運動的紀錄片《理大圍城》,而發行商《影意志》甚至被藝發局停批資助;而其後亦有以運動作背景的劇情短片未獲當局批出放映許可。

周冠威接受外媒訪問時,曾談及對「紅線」、「恐懼」看法,指自己選擇公開名字、甚至拒絕更改電影標題,因不想輸給恐懼(I really don’t want to lose to this fear)。他又強調實名是為了對抗自我審查,同時表達在言論自由保護之下,其影片本應是合法。

周冠威曾受訪指,「紅線」不應存在,希望可將其消除。(資料圖片)

曾受訪指紅線不應存在

他並非首次談到對恐懼的看法,周冠威於去年播出的港台節目《鏗鏘說》,受訪時被問到創作時有否受政治「紅線」影響,他當時指出,「紅線」不應該存在,甚至希望消除「紅線」,「點解我地要有所謂紅線,而呢個紅線可以話係唔公義、唔合理,係一個荒誕的紅線。」他受訪時指,言論自由應是法律所保障。談及離港,周當時指要迫自己不考慮離開,「唔想輸畀恐懼,而我覺得恐懼係唔恰當;」「恐懼定無懼係自己意志選擇。」

而於5年前《十年》放映時曾被《環球時報》批評,當時他反駁批評,認為電影有社會責任,《十年》反映的是港人的恐懼,他正正希望透過《十年》表達港人「無畏無懼」。