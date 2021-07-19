渠務署女將獲頒工程師學會傑出青年獎　盼性別定型漸消失

工程界一直給予外界男多女少的「陽剛味」，從英國留學回港、現於渠務署任機電工程師的梁亦嵐（Ivy）卻能在業內闖出一片天，更獲工程師學會頒發傑出青年工程師獎。Ivy認為女工程師於工作上不比男士遜色，甚至於思維上更為細密，兩性正可各補其短、相輔相成。她承認業界內較少女士任職高層，不過認為男女比例正日漸收窄，「stereotype（性別定型）會慢慢fade out（消失）。」



梁亦嵐（Ivy）現職於機電工程署，並獲派到渠務署任職機電工程師。（張嘉敏攝）

梁亦嵐（Ivy）於英國留學取得機械工程碩士學位後回港，隨即加入承建商公司。職位需要駐守地盤，4年的工作時間少不免日曬雨淋，予一般女生而言或未必適應。不過，談吐斯文的Ivy卻絲毫不介意，甚至視其為寶貴經驗，有助她認識前線工友的難處。

入行超過10年，對於工程界有被男性主導的標籤，她不諱言行業內較少女性擔任高層，不過認為男女比例正日漸收窄；她亦留意到不少女學生對科學有興趣及有天份，「stereotype（性別定型）會慢慢fade out（消失）。」她亦透過自身工作經驗，指出女性於工程行業工作不比男性「輸蝕」，甚至於工作上會考慮得更仔細，兩性於同一團隊內正可以互補其短、相輔相成。

梁亦嵐（Ivy）早前獲工程師學會頒發傑出青年工程師獎。（受訪者提供圖片）

與科大研究提升消毒污水效能

Ivy熱衷服務社會，過往亦曾到柬埔寨、尼泊爾等地擔任義工，為當地居民建屋；亦慶幸現時工作可改善社區。她現職於機電工程署，獲派到渠務署任職機電工程師，職責主要為昂船洲污水處理廠管理消毒污水的系統，並適時更新廠房內的除臭設施。她透露，現時正與科大合作研究，於處理污水的配水室內的不同位置投配化學消毒劑，以令化學劑的用量減少20%。

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創科行業對工程有需求

文憑試放榜在即，對於有意投身工程業的同學，她寄語好好利用「黃金10年」，參加各機構舉辦的體驗計劃，有助他們認清前路發展。至於入行「貼士」，Ivy提醒，工程業亦著重「軟技能（soft skill）」，包括領導能力、問題解決等技能；；而現時新興行業，如創科亦涉獵到工程知職，建議同學們最重要「肯嘗試」。