BNO｜LOTR限期屆滿前未見港人趕搭尾班機　單程機票連稅約4千港元

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-07-09 17:39

英國昨日（8日）更新指引，原本酌情入境安排 Leave Outside the Rules（LOTR）期限將於7月19日屆滿，其後港人若欲移居英國，須先獲批 BNO 簽證。限期屆滿前夕，赴英機票價格未見大變動，最熱門的國泰航空及英國航空，平日單程機票售價連稅約4千港元，屆滿前最後周末單程機票售價則比平日貴約四百元，其中英國航空部分班次僅剩少量機位。

英國於今年1月31日開放 BNO 簽證申請，又批准簽證的人士以「簽證特許入境許可」（LOTR）形式入境，居留期限為六個月，居英期間可以隨時申請簽證和等候獲批。英政府昨日公布最新指引，有意定居英國的港人最後限期可於於7月19日晚11時59分前以 LOTR 形式入境英國，其後若欲移居英國，須先獲批 BNO 簽證，否則將不准入境。

LOTR屆滿前機票價未見大變動

記者比對兩間熱門航空公司往英國倫敦的單程機票售價，發現限期屆滿前夕，赴英機票價格未見大變動。最熱門的國泰航空及英國航空，平日單程機票售價分別為$3,958及$3,920。屆滿前最後周末單程機票售價則比平日貴約四百元，分別為$4,398及$4,570，當中網站顯示英國航空17日及18日往英國的中午航班僅剩少量機位。