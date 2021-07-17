黃錦星：坊間大多支持管制膠餐具　會以循序漸進方式規管

環境保護署上星期建議優先管制即棄塑膠餐具，全面禁止在本地銷售，食肆最快2025年禁止向顧客提供即棄塑膠餐具。環境局局長黃錦星今（17日）出席公開活動時表示，坊間大多支持禁膠餐具，強調管制會循序漸進，採用先易後難的政策逐步規管，繼而全面禁用塑餐具，塑飲管，攪拌棒等。他又希望市民能從源頭減廢，多利用可重用餐具，替代塑膠餐具。



（左）齊惜福發起人及贊助人梁唐青儀女士 （左一）香港特別行政區政府環境局局長黃錦星先生GBS太平紳士（右一）齊惜福執行委員會主席 梁祖彬教授 BBS MH太平紳士 （右）齊惜福執行委員會委員 丘李賜恩女士 。（蕭曉慈攝）

望能全面管制禁用 政策分兩階段

黃錦星稱，禁膠餐具措施的大方向，主要是希望全面禁用，因發泡膠，塑膠餐具對環保的影響較大，回收較困難，需要由源頭管制，禁止塑膠類餐具使用和銷售。禁膠餐具政策分兩階段，首階段先禁止堂食和外賣使用膠餐具。他說，因香港比其他外國國家較遲禁用即棄塑膠餐具，相信將來市面上應已有充足替代品，價錢亦較可承受。到第二階段管制實施時，替代品需有較高要求。

黃指出，明白飲食業界對禁膠餐具相當關注，會繼續與業界保持溝通，但目前重點需令市場上的替代餐具足夠應付市面所需。另外，被問到有否打算管制塑膠包裝，黃錦星指，根據香港資源循環藍圖2035，塑膠飲料容器生產者責任計劃已完成諮詢，在完成禁用即棄塑膠餐具的政策後，下一階段將會管制禁用塑膠包裝。

廚餘回收成肥料作有機種植

「校園齊惜福」計劃，早前協助學校回收廚餘，並將廚餘循環再造成為有機肥料，並向學校提供小型電動廚餘堆肥機、廚餘桶、流動培植箱、堆肥混泥箱、有機種子及耕種工具供校内園圃作有機種植使用。另外亦會舉辦關於對待食物及廚餘問題的講座。

今屆計劃有10間參與學校獲頒「惜福學校」金獎，其中第二次參與計劃的民生書院幼稚園獲金獎。該校代表潘老師表示，「（呢個活動）好好嘅，係俾小朋友有好多機會，可以接觸呢啲珍惜食物嘅活動」。該校課室亦設有三色環保箱，供學生和師生使用，希望從小提升學生環保意識。

另外，今年度已第三次參加計劃的東華三院廖恩德紀念幼稚園，校長黃女士表示，各班別設有「小惜福大使」，使用獎勵計劃鼓勵小朋友盡可能不要浪費食物。