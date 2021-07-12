九巴開新線P960及P968　免費WiFi舒適座椅、USB充電　車資貴五成

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-07-12 18:00

九巴今日（12日）宣布，指將於下周日（18日）起開辦編號為P960及P968的「新型長途巴士服務」，分別由屯門前往元朗及元朗前往天后，九巴指該2條線的巴士車輛設有最新安全裝置，亦會有舒適座椅，不設企位。 消息一出即引來網民熱烈討論，有人直指2條線的車費都比原本的960及968線貴得多，但車程不見得會快之餘「咪又係要塞車」。不過亦有網民表示，行該2條線的巴士較為舒服，或會考慮。

九巴宣布會開設「新型長途巴士服務」，路線編號為P960及P968。（九巴網頁圖片）

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九巴在網頁中提到，新開辦的路線P960由兆康站（北）來往灣仔（北），P968則分別由朗屏站或元朗（西）來往天后站，其中P960每程收費32.8元，P968則每程收費36.9元。與P960走線相近的960線，每程收費為21.9元；與P968走線相近的968線，每程收費為24.7元。換言之，P線車資比走線相近的普通線貴約五成。

九巴在網頁上公布P960及P968線的班次資料。（九巴網頁截圖）

根據九巴，用於行走該2條巴士線的車輛配備最新安全裝置，包括駕駛輔助系統、車長倦意提示系統及座椅安全帶等。車廂設施方面，車輛會使用類似機場巴士的座椅，車窗設有窗簾可遮擋陽光，提供USB充電裝置及免費無線上網，車輛不設企位，令乘客可以享受舒適的旅程。不過九巴亦都提到，「長者及合資格殘疾人士$2乘車優惠」及「九巴月票」並不適用於該2條路線。

帖文引來網民熱烈回應，不少人都表示車資定價過高，走線亦都不見得比普通線快，不能使用月票或沒有提供優惠是最大問題。不過亦有人認為路線及服務「原意係好嘅」，較舒適的旅程亦非沒有吸引力。

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