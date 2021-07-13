大灣區青年就業計劃　政府收1.8萬宗申請　粵政府設千元生活補助

大灣區青年就業計劃1月初接受申請，政府今日（13日）去信立法會交代最新進展，截至上月底已接獲逾18,000個申請，首批參與計劃的畢業生已於昨天（12日）乘坐政府專車，集體到深圳進行集中隔離檢疫。此外，廣東省政府將為參加畢業生提供每月最多1,000元人民幣的生活補助，以示支持。



首批學生已乘坐政府專車到深圳檢疫

大灣區青年就業計劃為行政長官於2020年施政報告公佈的措施，目的是鼓勵青年人了解大灣區的最新發展並把握内地的發展機遇。政府於防疫抗疫基金撥出3億7600萬元，計劃已在本年1月8日推出。

勞工及福利局、創新及科技局、勞工處今日（13日）去信立法會交代計劃的最新進展並表示，截至6月30日，已收到超過18,000個求職申請，又指企業成功招聘大學畢業生後，可以申請津貼，秘書處至上月底已收到350份初步申請，為彌補企業培訓畢業生的額外開支，政府會給企業發放每名畢業生每月10,000港元的津貼，最長爲期一年半。

因新冠疫情依然肆虐，政府會安排參加畢業生乘坐專車到深圳集中隔離檢疫14日，首批參加者昨天（12日）已出發。另外，廣東省政府為支持計劃，可對向參加者提供每人每月不超過人民幣1,000元的生活補助，又設立港澳青年熱綫，供畢業生取得就業、生活，及情緒的支援。