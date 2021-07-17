「中東王子」沈運龍倡大灣區推奢侈品博物館城　料年收入達60億元

新冠肺炎疫情下，港人難以外遊，不少人改為到本地景點參觀。古珀行珠寶公司總裁沈運龍創辦的冠玲瓏鑽石藝術博物館，在疫情下參觀人數大增，為其珠寶公司帶來額外收入，更啟發他提出於大灣區發展博物館城的想法。



沈運龍倡議於大灣區城市內發展佔地數百萬平方呎、面積媲美維多利亞公園的博物館城，引入世界著名奢侈品牌博物館、品牌主題餐廳及酒店等，發展成熱門旅遊目的地。他估計博物館城日均訪客數目可達3萬人次，一年總收入高達60億元。



疫下公司內設鑽石藝術博物館

有珠寶界「中東王子」之稱的沈運龍身兼粵港澳大灣區經貿協會榮譽顧問，他坦言去年在疫情下，珠寶出口生意全部停頓，更嘗有數個月「零收入」。因此，他將放置10件獲健力士世界紀錄物件的鑽石藝術博物館，開放預約參觀，當中展品包括估值約1,550萬港元的「最有價值結他」、「最多鑽石馬桶」、「最多鑽石手機保護殼」等。

沈運龍又將原本為陳列室的部份位置改為零售區，讓參觀完鑽石博物館的市民，可購買不同鑽石物品。他指博物館十分受歡迎，不少商會、地區組織亦到場參觀；而零售的收入亦支撐公司基本開支，「同事都有啲嘢做下」。

+ 1

料博物館城可年吸客1000萬人

鑽石博物館的成功，啟發了他提出於大灣區城市發展博物館城。沈運龍建議在大灣區城市，如廣州等，開設有別於傳統的博物館，例如健力士世界記錄博物館、老爺車博物館、鐘錶及奢侈品包括卡地亞等牌子博物館，組成規模達數百萬呎的「博物館城」，再加設藝術主題展區及餐廳等。而香港作為國際城市，則可擔當引入及管理的角色。

沈運龍根據2019年訪客數字推算，博物館城每年參觀人次可達1,000萬人次，估計人均消費為600元，即一年總收入可達60億元。被問到為何不提出在港發展博物館城？他認為本港土地成本太高；加上即使有地，「政府未必夠魄力做」。因此，他目前正與大灣區不同城市接洽，並希望有興趣的城市可主動展開計劃。